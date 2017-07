AerSale-Mitarbeiter Ron Wolf, Vice President of Operations Quality Assurance, erhielt den renommierten Edward J. Glueckler Award für 2017 durch die Aviation Suppliers Association (ASA). ASA ist eine weltbekannte gemeinnützige Organisation der Luftfahrtbranche, die Führungspersönlichkeiten der Branche zusammenbringt, um beste Praktiken hinsichtlich Qualität, Recht, Regulatorisches und sonstige praktische Angelegenheiten festzulegen und anzuerkennen, welche spezifisch für die Branche der Beschaffung, des Verkaufs und des Vertriebs von Luftfahrtmaterialien relevant sind.

"Wir sind stolz darauf, dass unser Ron Wolf von ASA für die Ehre ausgewählt wurde, den 'Eddy' Award für 2017 zu erhalten", sagte Nicolas Finazzo, Chief Executive Officer von AerSale. "Ron hat Jahr für Jahr hart daran gearbeitet, unsere Leute, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, und ich kann mir niemanden vorstellen, der sich in seiner gesamten Karriere mehr dem Gedanken der Exzellenz verschrieben hätte als Ron."

Wolf hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtbranche, wobei er sich auf Qualitätsstandards, Materialmanagement und MRO-Betrieb spezialisiert hat. Als Vice President of Operations Quality Assurance ist er gegenwärtig zuständig für den täglichen Betrieb und die strategische Entwicklung von AerSales weltweiten Vertriebseinrichtungen, einschließlich technischer Aufzeichnungen, Beschaffung und Reparaturmanagement. Wolf war die treibende Kraft hinter der Implementierung und Aufrechterhaltung von AerSales zahlreichen Qualitätsstandards und -akkreditierungen, einschließlich ISO 9001:2000, AS 9120, ISO 14001 und ASA-100, und ist seit 1997 ein verdientes Mitglied von ASAs Qualitätskomitee.

Der Edward J. Glueckler Award wird jährlich von der ASA vergeben, um den Empfänger für seine Lebensleistung in den Bereichen herausragendes Engagement, außergewöhnliche Hingabe und hervorragende Beiträge für die ASA-Organisation und darüber hinaus für deren Mitgliederkreis aus der Luftfahrtbranche anzuerkennen. Wolf erhielt den Glueckler Award auf der jährlichen ASA-Konferenz für 2017, die vom 9. bis 11. Juli in Reston, Virginia, stattfand.

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO Services) an. AerSale bietet außerdem Assetmanagement-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

