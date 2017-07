UBS Asset Management erhält als erster Inhaber einer Qualified-Domestic-Limited-Partner-Lizenz (QDLP) eine Lizenz zur Verwaltung von Privatfonds in China. Mit kompletter Organisation und erforderlichen Lizenzen bietet UBS Asset Management Kunden auf dem chinesischen Festland und im Ausland ein breit gefächertes Leistungsspektrum an.

UBS Asset Management gab heute bekannt, dass der gänzlich in ausländischem Eigentum stehenden Gesellschaft (Wholly-Foreign-Owned-Enterprise, WFOE) UBS Asset Management (Shanghai) Co. Ltd. von der Asset Management Association of China (AMAC) eine Lizenz zur Verwaltung von Privatfonds (Private Fund Management, PFM) in China gewährt wurde. Die Lizenz ermöglicht der WFOE, sowohl institutionellen Anlegern als auch High-Net-Worth-Anlegern Anlageprodukte in den Bereichen Onshore-Privatfonds, festverzinsliche Anlagen, Aktien und Multi-Asset-Produkte anzubieten.

"China ist für UBS Asset Management ein bedeutender Wachstumsmarkt. Wir möchten in China sowohl für Onshore- als auch Offshore-Anleger ein führender Vermögensverwalter werden und ein starker Partner für chinesische Kunden sein, die im Ausland anlegen", so Ulrich Körner, President von UBS Asset Management.

"UBS Asset Management ist der erste internationale Vermögensverwalter mit einer QDLP-Quote, der eine PFM-Lizenz für den chinesischen Onshore-Markt erhält. Der Erhalt dieser Lizenz erweitert die Breite und Tiefe unseres inländischen Angebots, ergänzt unsere Offshore-Möglichkeiten und unterstreicht vor allem unsere dauerhafte Unterstützung Chinas bei der angestrebten weltweiten Öffnung seiner Kapitalmärkte", meinte René Bühlmann, Group Managing Director, Head Asia Pacific von UBS Asset Management.

"UBS Asset Management unterstützt chinesische Anleger seit den Neunzigerjahren. Durch die zusätzliche PFM-Lizenz und unsere weiteren Plattformen in China können wir Onshore- und internationalen Kunden eine breite Dienstleistungspalette anbieten. Die Lizenz ermöglicht uns zudem, die Anforderungen der inländischen Anleger über die enge Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften globaler Unternehmen in China zu erfüllen", fügte er hinzu.

2005 gründete UBS Asset Management ein Joint Venture mit State Development Investment Corporation (SDIC), in dessen Rahmen UBS SDIC Fund Management Co. Ltd, ein Anbieter von Onshore-Anlagefonds, gegründet wurde. Zusätzlich wurde 2011 UBS Asset Management China (China) Co. Ltd in Peking als Anlageberater etabliert. Seit 2016 ist dieses Unternehmen eine WOFE zur Anlageverwaltung, die alternative Onshore-Anlageprodukte anbieten soll.

"Angesichts der anhaltenden Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft ist zu erwarten, dass inländische Anleger eine Diversifizierung ihrer Anlagen über eine immer breitere Auswahl an traditionellen und alternativen Anlageklassen sowie Regionen anstreben. UBS ist gut aufgestellt, um ihnen bei der Strukturierung von Portfolios zu helfen, die nicht nur potenziell attraktive Renditen abwerfen, sondern auch Abwärtsrisiken diversifizieren können", erläuterte Aries Tung, Managing Director, Head of Strategy and Business Development, China, von UBS Asset Management. "Wir sind bestrebt, eine marktführende Plattform für Privatfonds in China zu etablieren, die durch lokale Infrastruktur, erstklassigen Kundenservice und kompromissloses Risikomanagement unterstützt wird."

Wir stellen Finanzberatung und -lösungen für vermögende, Firmen- und institutionelle Kunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz bereit. Die operative Struktur des Konzerns besteht aus unserem Corporate Center und fünf Unternehmensbereichen: Wealth Management, Wealth Management Americas, Personal Corporate Banking, Asset Management und der Investment Bank. Unsere Strategie baut auf den Stärken aller unserer Geschäftsbereiche auf und konzentriert sich auf die Sparten, in denen wir hervorragende Leistungen erbringen. Gleichzeitig möchten wir die attraktiven Wachstumsaussichten in den Geschäftsbereichen und Regionen nutzen, in denen wir tätig sind, um attraktive und nachhaltige Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. All unsere Geschäftsbereiche sind kapitaleffizient und profitieren von einer starken Wettbewerbsposition in ihren Zielmärkten.

UBS ist an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt in 54 Ländern mit Niederlassungen vertreten. Rund 34% ihrer Mitarbeiter sind in Amerika, 35% in der Schweiz, 18% im Rest Europas, dem Nahen Osten und Afrika und weitere 13% im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit rund 60 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aktien der UBS Group AG sind an der SIX Swiss Exchange sowie an der Börse in New York (NYSE) kotiert.

www.ubs.com

