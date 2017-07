Baden-Baden / München (ots) -



Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow: Pietro Lombardi, Mario Basler, Laura und Jörg Wontorra, Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz



Am 15. Juli präsentiert Guido Cantz eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?". Auch diesmal sind zahlreiche Prominente als Lockvogel für die versteckte Kamera mit dabei oder sie gingen ihr selbst auf den Leim. Das Erste überträgt die große SWR Samstagabendshow ab 20:15 Uhr.



Rollentausch: Yvonne Catterfeld lässt Guido Cantz in die Falle tappen



Normalerweise legt Guido Cantz die anderen rein, nun musste er selber dran glauben: Eigentlich wollte der "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeber Yvonne Catterfeld als Lockvogel in einen Imbiss schicken und ihr aus der Ferne via Mikro Anweisungen zukommen lassen. So sollte der Wurstbrater nach allen Regeln der Kunst "gegrillt" werden. Doch der Schuss ging nach hinten los, denn die Sängerin drehte den Spieß diesmal um und prankte Cantz live. Und so sah sich der Moderator plötzlich mit unerklärlichen Ton- und Bildstörungen konfrontiert.



Pietro Lombardi brilliert als Schwiegersohn des Schreckens



Popstar Pietro Lombardi mutierte für "Verstehen Sie Spaß" kurzzeitig zum neuen Schwiegersohn seines ahnungslosen Opfers. Als frisch angeheiratetes Familienmitglied sorgte er beim Vater seiner vermeintlichen Ehefrau für mächtig Irritation. Nicht nur, dass Pietro ohne Einwilligung seines Schwiegervaters in einer Nacht- und -Nebel-Aktion dessen Tochter Amy geheiratet hat. Obendrein hat der Sänger den heiß und innig geliebten Wagen des Schwiegervaters auf einem Containerdach "geparkt". Und schließlich soll der ohnehin wenig begeisterte Daddy auch noch in der neuen Doku-Soap "Amy und Pietro in Love" Rede und Antwort stehen.



Volltreffer! Mario Basler und Laura Wontorra legen Jörg Wontorra rein



Für gewöhnlich ist Jörg Wontorra ein echt cooler Daddy. Doch auch er hat seine Schwachstellen - und die kennt wohl kaum einer besser als Tochter Laura. Mit ein paar Tricks und Unterstützung von Exfußballprofi Mario Basler gelang es ihr, den Sportmoderator im neusten "Verstehen Sie Spaß?"-Film aus der Reserve zu locken. Denn eine über einstündige Verkehrskontrolle verbunden mit hohen Geldbußen und dann noch ein geplatzter Deal mit einem russischen Oligarchen waren für Jörg Wontorra einfach zu viel. Ob er sich von dem fiesen Foul inzwischen erholt hat, verrät er in der Sendung.



Michael "Bully" Herbig erteilt Schauspielkollegen unvergessliche Chinesisch-Lektion



Auch Michael "Bully" Herbig gab sein Bestes, um Rick Kavanian und Christian Tramitz im Synchronstudio mit einem fingierten Sprecher-Auftrag für einen chinesischen Film aufs Glatteis zu führen. Doch obwohl die beiden relativ schnell merkten, dass hier etwas faul war, zog Bully seine Mission eiskalt durch.



Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass. Fotos unter www.ARD-foto.de



