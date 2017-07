Linz - Während die jüngsten Inflationsdaten in Tschechien im Monatsvergleich schwächer ausgefallen sind, hat die Jahresrate das Zentralbankziel von 2 Prozent bereits überschritten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Tschechische Zentralbank (CNB) könnte noch 2017 eine Zinserhöhung vornehmen. Einer Bloomberg-Umfrage zufolge könnte EUR/CZK (Tschechische Krone) im vierten Quartal bei 26,00 notieren. Analysten würden EUR/CZK Mitte 2018 bei 25,00 sehen. (13.07.2017/alc/a/a)

