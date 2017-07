Linz - Die Bank of Canada (BoC) hat erstmals seit 2010 ihren Leitzinssatz erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser sei um 25 Punkte auf 0,75 Prozent angepasst worden. Der Kanadische Dollar (CAD) habe im gestrigen Handelsverlauf zeitweise um etwa zwei Prozent gegenüber dem Euro aufwerten können und notiere aktuell um EUR/CAD 1,4590. Insbesondere die Rhetorik der Währungshüter im Bezug auf Konjunktur- und Inflationsaussichten habe Markterwartungen geschürt.

