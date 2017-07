Präsident Macron hat mit seiner neuen französischen Revolution gezeigt, wie wir von den Jungen lernen können. Diesen Geist braucht es in Deutschland - und Europa.

Als sich scharfsinnige Analytiker vor gut einem Jahrzehnt ernste Sorgen über die Zukunft Europas machten, verwiesen sie auf die Bedeutung der nachwachsenden Generation. Diesen jungen Menschen werde es gelingen, dringend benötigte Veränderungen herbeizuführen, sagten sie. Ihre neuen Ideen und ihr Engagement würden insbesondere helfen, die wachsende Kluft zwischen Politik und Bürgern zu überbrücken.

Damals blieben diese Hoffnungen weitgehend unerfüllt. Jetzt, nach den Wahlen in Frankreich und Großbritannien, gibt es Grund zur Hoffnung. In beiden Ländern hat die junge Generation ihr Gewicht auf der politischen Bühne deutlich gemacht.

So signalisierten junge Briten, dass sie sich keine Zukunft vorstellen können, in der ihr Land nicht integraler Bestandteil der EU ist. Für sie ist das Recht, auf dem ganzen Kontinent reisen, leben und arbeiten zu können, eine Selbstverständlichkeit. Demgemäß erwarten sie, dass ihre Regierung jede selbst auferlegte Isolation vermeiden wird.

In ganz Europa denken junge Leute kaum noch an nationale Grenzen. Sie interessieren sich einfach für das, was funktioniert und inspiriert. Die Energie, die aus dieser Offenheit und Erwartungshaltung fließt, birgt ein beträchtliches wirtschaftliches Potenzial. Wir müssen mehr tun, um es voll zu erschließen.

In Frankreich - wo Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade mit dem neuen Präsidenten und Hoffnungsträger Emmanuel Macron über einen deutsch-französischen Neuanfang beraten hat - erleben wir eine noch erstaunlichere Entwicklung als in Großbritannien. Ein Großteil des politischen Establishments des Landes wurde praktisch über Nacht zur Seite geschoben. Viele Mitglieder der neuen Assemblée Nationale haben ...

