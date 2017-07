PayPal konnte jüngst zwei vielversprechende Zusammenarbeiten verkünden. Zum einen ist es jetzt auch möglich im Apple-Kosmos mit PayPal zu bezahlen. Also beispielsweise in iTunes-Store. Zum anderen arbeitet PayPal jetzt mit Shell zusammen. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Walt Disney, McDonald's, Zalando und Adidas. Das komplette Interview sehen Sie hier.