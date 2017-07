Die Anleger an der Wall Street dürften sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kauffreudig zeigen. Die Futures auf die Aktienindizes liegen 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag hatte Notenbank-Präsidentin Janet Yellen die Stimmung für Aktien deutlich verbessert. Zwar waren die meisten ihrer Aussagen vor dem Kongress den Anlegern nicht unbekannt, doch wurden die schlimmsten Befürchtungen wegen einer zu raschen Straffung der Geldpolitik zerstreut. Vor allem Yellens Vorsicht bei der Frage der Inflationsentwicklung vertrieb entsprechende Ängste.

"Die Risikofreude ist zurück, nachdem Yellen angedeutet hat, dass es mit den Zinsen langsamer aufwärts gehen könnte als zuvor gedacht", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von London Capital Group. Am Donnerstag wird Yellen ihre Anhörung vor dem Kongress fortsetzen. Außerdem sind die Investoren neugierig auf die vorbörslichen Konjunkturdaten, einmal zum wöchentlichen Arbeitsmarkt, dann zur Inflation.

HP könnten von neuen Daten zu den PC-Auslieferungen im zweiten Quartal profitieren. Laut Gartner hat der Konzern dabei den chinesischen Wettbewerber Lenovo überrundet. Mit einem Plus von 3,3 Prozent hat HP das fünfte Quartal in Folge zugelegt, während der Gesamtmarkt schrumpft.

Im Blick stehen auch die Aktien von Nvidia, die am Vortag auf Allzeithoch geschlossen hatten, befördert von einer Hochstufung durch Suntrust. Vorbörslich liegt die Aktie wieder 0,5 Prozent im Plus. Das Sentiment für Halbleiterwerte ist seit Anfang Juli wieder freundlich, am Vortag war es der stärkste Sektor im S&P-500.

