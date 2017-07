Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag auf Aufwärtskurs, nachdem die Indizes am Vortag nach positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen stark angezogen hatten. Die europäischen Märkte versuchten die festeren Kurse zu halten, nachdem Yellen die Märkte mit moderaten geldpolitischen Signalen beruhigt habe, meinte ein Händler. In den USA war der Leitindex Dow Jones am Vortag auf einen neuen Rekordstand gestiegen.

Die Anleger bräuchten sich vorerst zum Thema steigende Zinsen nicht allzu grosse Sorgen zu machen, kommentierte ein weiterer Marktteilnehmer: Denn die Chefin der amerikanischen Notenbank sehe den "natürlichen Zins" offenbar weit unter dem Normalmass der vergangenen Jahrzehnte. Am Nachmittag steht ein weiterer Auftritt Yellens vor dem Bankenausschuss an. Hierzulande rückt derweil die Unternehmens-Berichtssaison in den Fokus. Am Donnerstag haben die ersten börsenkotierten Firmen Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr gemacht.

Gegen 12 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) 0,28% im Plus auf 9'040,94 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,32% auf 1'434,35 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,28% auf 10'282,53 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und neun im Minus.

Die kräftigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...