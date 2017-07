Paris (ots) - Das System zur Einsatzvorbereitung OPERA liefert Piloten dank leistungsfähiger Software und intuitiver Nutzeroberfläche alle notwendigen Informationen für das Flugsimulationstraining sowie Flugeinsätze



Dassault Aviation hat sich für eine Zusammenarbeit mit Altran und Luciad entschieden, um das neue System zur Einsatzvorbereitung für die RAFALE und Mirage Kampfflugzeuge zu entwickeln. Im Auswahlprozess hatte das Unternehmen nach einer innovativen technischen Lösung gesucht, die präzise, umfassend und auf die Bedürfnisse des Systems zugeschnitten ist.



Der Erfolg eines Einsatzes hängt maßgeblich von der Relevanz und Präzision geographischer Informationen ab. OPERA ist ein nutzerfreundliches System für die Vorbereitung von Flugsimulationstrainings und Kampfeinsätzen. Das System versorgt Piloten mit allen einsatzrelevanten Informationen. Dazu gehören Luftaufnahmen, Satellitenbilder des Geländes, Luftfahrtkarten, 2D/3D-Topographien, Ziele, verbündete und feindliche Truppen sowie weitere taktische und geographische Daten. Mit OPERA können Piloten den Einsatz proben und damit taktische Entscheidungen validieren. Nach Abschluss dieser Phase werden diese Daten in ein dezidiertes Format für Einsatzkalkulationssysteme konvertiert. Dabei überzeugt das von Altran und Luciad bereitgestellte System vor allem durch seine sehr gute Software-Performance und seine intuitive Nutzeroberfläche.



"Das visuelle Geo-Analysetool 'LuciadLightspeed' berücksichtigt alle für uns wichtigen Datenformate und ermöglicht 2D-, 3D- und 4D-Darstellungen. Die Performance, Präzision und Verarbeitung der Daten in Echtzeit haben uns bei dieser Lösung überzeugt. Dank der intuitiven Nutzeroberfläche und der Expertise der Aernonautic-Berater von Altran konnten wir die Lösung sehr schnell in unseren Entwicklungsteams einsetzen", erklärt Salvador Lopez, Leiter des OPERA-Programms bei Dassault Aviation.



"Die Zusammenarbeit von Altran und Luciad war ein entscheidender Faktor für dieses Projekt. Wir haben Dassault Aviation ein Produkt mit hohem Mehrwert angeboten, das genau auf ihr Umfeld und ihre Bedürfnisse zugeschnitten war. Das hat uns herausgehoben", ergänzt Fabrice Mariaud, Leiter Programm-Management & Innovation bei Altran in Frankreich.



"Mit Altran haben wir jetzt einen Partner, mit dem wir gemeinsam die herausforderndsten Projekte unserer Kunden in Angriff nehmen können. Das sind Projekte, bei denen sowohl eine technisch herausragende Lösung benötigt wird, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist, und gleichzeitig auch die Begleitung der Integration und Adaption innerhalb der vorhandenen Softwareumgebung", so Jérôme Lutz, Vorsitzender von Luciad Frankreich abschließend.



Über Luciad



Luciad bietet Geodaten-basierte Softwarelösungen für einsatzkritische Operationen weltweit. Die Luciad-Lösungen unterstützen Entwickler und Nutzer durch herausragende visuelle Analysen. Damit kann das Potenzial von Standortaufklärung in Echtzeit als Grundlage für die Entwicklung von Geosystemen der nächsten Generation genutzt werden. Luciad unterstützt Anwender bei der Implementierung intuitiver Befehls- und Kontrollsysteme - vom Schutz kritischer Assets bis hin zum Aufbau digitaler Infrastrukturen für Smart-Cities. Kunden vertrauen bei der Implementierung skalierbarer Lösungen auf Luciad für hochleistungsfähige Visualisierung.



Luciad wurde 1999 gegründet und betreut Kunden über ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen und Vertriebspartnern in Europa, Asien und Amerika. Luciad-Applikationen sind nicht nur bei tausenden Nutzern im Einsatz, sondern werden auch in die Produkte zahlreicher großer Systemintegratoren integriert. Luciad arbeitet mit führenden Unternehmen wie Airbus Defence and Space, Lufthansa Systems, der NATO, Lockheed Martin und Thales zusammen. Das Motto des Unternehmens lautet "Verbinden, visualisieren, analysieren, handeln". www.luciad.com



Über Altran



Als weltweit führender Anbieter für Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsservices (ER&D= Engineering and Research & Development) bietet Altran seinen Kunden eine völlig neue Methode, innovative Produkte und Services von morgen zu entwickeln. Altran arbeitet eng mit seinen Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette des Projekts zusammen, von der Planung bis hin zur Produktion. Seit über 30 Jahren stellt die Unternehmensgruppe ihre Expertise den Hauptakteuren u.a. in den Branchen Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Verteidigung, Energie, Finanzen, Life Sciences und Schienenverkehr zur Verfügung. 2016 erzielte die Altran-Gruppe einen Umsatz von 2,12 Mrd. Euro. Altran beschäftigt insgeamt 30.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. https://www.altran.com



Über Dassault Aviation



Dassault Aviation hat im letzen Jahrhundert über 10.000 Militär- und Zivilflugzeuge in mehr als 90 Ländern ausgeliefert. Damit verfügt das Unternehmen über umfangreiches Know-how und Expertise in Design, Entwicklung, Vertrieb und Support aller Flugzeugtypen - vom Rafale Kampfflugzeug über High End Business Jets der Falcon-Reihe bis hin zu unbemannten Militärflugsystemen. 2016 erwirtschaftete Dassault Aviation einen Umsatz von 3,6 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter.



www.dassault-aviation.com Twitter: @Dassault_OnAir



