BERLIN/MÜNCHEN (IT-Times) - Der bayerische Automobilkonzern Bayerische Motoren Werke (BMW) AG hat über seinen Investmentarm Anteile an der digitalen Werkstatt Caroobi erworben. Caroobi mit Sitz in Berlin, eine Buchungsplattform für Autoreparaturen und Inspektionen, hat in einer Finanzierungsrunde (Series...

Den vollständigen Artikel lesen ...