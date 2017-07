FMW-Redaktion

Wer in Supermärkten einkaufen geht, wird es bemerkt haben: der Butterpreis ist explodiert. Vor einem Jahr lag der Preis für eine 250 Gramm-Packung noch durchschnittlich bei 0,79 Euro, im Juni diesen Jahres dann bei durchschnittlich 1,49, und nun, nur einen Monat später im Juli 2017 schon bei 1,79 Euro, eine Steigerung von 20% zum Vormonat. Und damit hat sich der Preis für Butter innerhalb nur eines Jahres mehr als verdoppelt!

Das sollte auch die EZB interessieren, schließlich ist Butter ein Gut des täglichen Gebrauchs und wird auch in vielen anderen Produkten verwendet, vor allem in Backwaren. Mithin wird der Preisanstieg bei Butter also einen Dominoeffekt haben, da alle Produkte, die Butter enthalten, absehbar teurer werden, weil die Produzenten nicht zögern werden, ihre gestiegenen Kosten auf den Endverbraucher abzuwälzen!

Foto: Peter Jung

Was ist da los? Man könnte in einem Satz sagen: eine nicht unerhebliche Verantwortung für die Preisexplosion trägt die Politik der EU! Warum? Im Gefolge der Finanzkrise kamen die Preise für Molkereiprodukte unter Druck, also versuchten viele Erzeuger, schlicht mehr davon zu produzieren, um geringere Einnahmen aufgrund niedrigerer Preise durch gesteigerte Produktion zu kompensieren. Die Folge war eine Butter-Schwemme ...

