Osnabrück (ots) - Am Wochenende des 29./30. Juli 2017 findet deutschlandweit eine einzigartige Aktion statt: das Tarzan und Jane Charity-Aktionswochenende. Dabei treten über 50 Kletterwälder, Hochseilgärten und Abenteuerparks gemeinsam für die Rechte von Kindern ein und unterstützen das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes. Wie? Jeder Kletterwald hat sich eigene kreative Ideen ausgedacht, beispielsweise kann man im »Wald-Abenteuer Bad Neuenahr« gratis die Todesschleuder springen und für jeden Springer werden zwei Euro an terre des hommes gespendet.



Die Kletterwälder unterstützen mit ihren Aktionen die terre des hommes-Jubiläumskampagne »Wie weit würdest du gehen?!«, bei der sich Gruppen oder Einzelne witzige, mutige oder sportliche Aktionen ausdenken, die sie umsetzen, wenn in ihrem Bekanntenkreis eine bestimmte Spendensumme für terre des hommes zusammengekommen ist (Infos unter www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de).



Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und hat seit seiner Gründung viel erreicht (Informationen unter www.tdh.de/50jahre). Die Spendeneinnahmen der Kletterwälder werden gebraucht, damit Straßenkinder, arbeitende Kinder, Flüchtlingskinder und andere benachteiligte Kinder zur Schule gehen können und eine Bildung bekommen, die ihren Horizont erweitert und ihnen die Chance gibt auf einen Beruf und eine Zukunftsperspektive jenseits der Armut.



Für Rückfragen und Interviews: Iris Stolz, Tel.: 05 41 / 71 01-132