Mit einer Feierstunde wird heute die Gründung des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) in Münster vor 30 Jahren gewürdigt. Das BWZ in Münster mit dem Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung ist die zentrale Bildungseinrichtung des Zolls, in der der Zoll bundesweit insbesondere seinen Nachwuchs des gehobenen Dienstes ausbildet.



Der Neubau wurde 1987 in Betrieb genommen und hat seither seine Kapazitäten immer wieder gesteigert. Derzeit durchlaufen jährlich rd. 1.800 Nachwuchskräfte der verschiedenen Ausbildungs- bzw. Studienabschnitte des gehobenen und mittleren Dienstes die Ausbildungsveranstaltungen in Münster. Heute sind im BWZ in Münster rund 400 Arbeitsplätze für Dozenten und Verwaltung angesiedelt. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der Beschäftigten des BWZ bundesweit auf fast 1.300, davon ca. 800 in der Abteilung Lehre und 500 in der Abteilung Wissenschaft und Technik.



Der Leiter des BWZ, Direktionspräsident Thomas Schoeneck, stellte in seiner Begrüßungsansprache die noch junge Geschichte des BWZ heraus: "30 Jahre BWZ am Standort Münster bedeuten 30 Jahre Veränderungen. Vom reinen Bildungszentrum über das seit dem Jahr 2000 bestehende BWZ bis zur Generalzolldirektion. Wie der Zoll insgesamt, hat sich auch das BWZ immer von neuem aktiv an sich verändernde Anforderungen angepasst."



Schoeneck begrüßte zur Feierstunde mit Musik und Ansprachen zwei Ehrengäste ganz besonders: Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, der in seinem Grußwort die Verbundenheit der Stadt zu dieser wichtigen Einrichtung herausstellte, sowie den Präsidenten der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, als Hauptredner.



Präsident Schröder betonte die hohe fachliche Qualität, für die der Name BWZ seit langem stehe. Er führte aus: "Der Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung ist ein gewichtiger Teil der Hochschullandschaft in Deutschland. Der hohe Anspruch an die akademische Ausbildung und an die Fortbildung aus Theorie und Praxis wird hier in Münster gelebt. Das heutige BWZ ist, auch mit seiner Abteilung Wissenschaft und Technik, aus dem deutschen Zoll nicht wegzudenken."



In der Abteilung Wissenschaft und Technik mit den fünf Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München werden Waren für die korrekte Erhebung von Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern, aber auch zur Überwachung der Verbote und Beschränkungen z.B. im Bereich der Betäubungsmittel untersucht und begutachtet. Im Jahr 2016 wurden so für insgesamt 82.267 Warenproben Gutachten erstellt.



Entwicklung des zentralen Aus- und Fortbildungsstandorts Münster



1987 Aufnahme des Lehrbetriebs als Abteilung des Bildungszentrums der Bundesfinanzverwaltung in Sigmaringen und als Abteilung des Fachbereichs Finanzen der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. 1991 Umwandlung der Abteilung Münster in das selbständige Bildungszentrum der Bundesfinanzverwaltung Münster und Zusammenführung der beiden Teile des Fachbereichs Finanzen in Münster. 2002 Zusammenfassung der Bildungszentren Sigmaringen, Münster und Plessow (Werder a. d. Havel) zu einem Bildungszentrum der Bundesfinanzverwaltung mit Sitz in Münster und Außenstellen in Sigmaringen und Plessow. 2008 Im Zuge des Projekts Strukturentwicklung Zoll - PSZ - Integration der 11 Zolllehranstalten und 2 Zollhundeschulen in das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung mit Sitz in Münster. 2009 Integration der fünf Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalten - Einrichtung der Abteilung der Abteilung Wissenschaft und Technik 2016 Einbindung des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung in die Generalzolldirektion als Direktion IX; der Fachbereich Finanzen als integraler Bestandteil der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung bleibt organisatorisch weiterhin angegliedert.



