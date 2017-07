Wokingham / Berlin (ots) - ~



- Porsche Zentrum Recklinghausen gewinnt den renommierten CitNOW Award für das beste Kundenvideo 2017 - Der Preis wurde gestern in der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in London, Großbritannien, verliehen. - Zur Jury gehören Experten und Medienvertreter aus der Automobilindustrie - Der Porsche-Händler nutzt die CitNOW Videotechnik bereits seit einem Jahr erfolgreich zur Kommunikation mit Kunden im Verkauf und in der Werkstatt - VRM (Video Relationship Marketing) erhöht die Transparenz zwischen Kunde und Autohändler und somit die Auftragsquote - Auf europäischem Markt gewinnt das CitNOW System zunehmend an Verbreitung: FORD Video Check erstmals in 14 Ländern und über 600 Werkstätten und Verkaufsräumen installiert



Das britische Technologieunternehmen CitNOW hat das Porsche Zentrum Recklinghausen mit dem CitNOW Award 2017 für das beste Kundenvideo in der Kategorie International ausgezeichnet. Unter 852 Bewerbungen - darunter Händler aus Großbritannien und ganz Europa - gewann der Händler aus dem Ruhrgebiet den prestigeträchtigen Preis zum ersten Mal. Die CitNOW Video Awards werden nun bereits zum dritten Mal vergeben und zeichnen Automobilhändler und deren Mitarbeiter aus, die bei der innovativen Nutzung von Videos in der Industrie mit einem guten Beispiel voran gehen. Die Jury besteht aus britischen Experten aus der Branche sowie Medienvertretern von Autofachzeitschriften wie Auto Trader, Car Dealer Magazine und Motor Trade News.



CitNOW - eine innovative Videoplattform speziell für den Autohandel - wird weltweit von Händlern dazu genutzt, mit Ihren Kunden durch personalisierte Videos zu kommunizieren und Ihnen dadurch Kaufentscheidungen und Reparaturprozesse zu erleichtern. Mittels Smartphone werden Kundenvideos aufgenommen und direkt auf die Endgeräte der Kunden übermittelt. Dadurch wird Transparenz zwischen Kunde und Autohändler geschaffen, die dazu beiträgt, dass die Kommunikation in einer technisierten Lebenswelt zeitgemäß und trotzdem persönlich bleibt. Der Mehrwert drückt sich in einer erhöhten Kundenzufriedenheit und deutlich verbesserten Austragslage für die Händler aus; sowohl im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen als auch bei Reparaturen und Zusatzleistungen in der Werkstatt. Das Porsche Zentrum Recklinghausen arbeitet seit Anfang des Jahres mit der CitNOW Videoplattform und hat seitdem bereits eine signifikante Steigerung der Konversionsrate bei Käufen verzeichnen können.



"Die neue Art der Videokommunikation kommt bei unseren Kunden sehr gut an, da sie Zeit spart und Vertrauen schafft. Wir sind extrem stolz, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Ein klares Zeichen für die Qualität und hohe Motivation unserer Mitarbeiter, die mit dem CitNOW System komplett neue Wege eingeschlagen haben", sagte Thorsten Hückelkempken, Verkaufsleiter Porsche Zentrum Recklinghausen.



"Wir sind sehr stolz, dass einer unserer Vertragspartner aus Deutschland den CitNOW Video Award 2017 gewonnen hat. Das Porsche Zentrum Recklinghausen arbeitet erst seit kurzem mit CitNOW und es ist ein enormer Erfolg, dass sie direkt für Ihre exzellente Kundenkommunikation ausgezeichnet wurden. Es zeigt auch, dass das System für den Händler echte Vorteile bringt, die auch von den Mitarbeitern erkannt werden. Das Potential von CitNOW ist riesengroß, gerade auch im Premium-Bereich", sagte Hans-Jörg Hänggi, General Director & Head of Sales DACH von CItNOW.



CitNOW ist in Großbritannien Marktführer automobiler Videoplattformen und verbreitet pro Tag über 30.000 Videos. 91 der Top 100 Händlergruppen in Großbritannien arbeiten bereits mit der Technologie. Auch in Europa gewinnt das System zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit 36 Automobilherstellern. Der amerikanische Automobilbauer Ford führte im Frühjahr diesen Jahres erstmals Ford Video Check - ein in Teilen auf der CitNOW Workshop-Technologie basierendes System - in insgesamt 14 Ländern ein. Darunter auch Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Über CitNOW



CitNOW ist ein innovatives Software-Produkt für Unternehmen, das es Händlern in ganz Europa, Asien, Afrika und den USA ermöglicht, mehr Fahrzeuge und Ersatzteile gewinnbringender zu verkaufen. CitNOW ist eine persönliche Video-Präsentationslösung aus verschiedenen, einfach zu bedienenden Apps. Wir können jedem Verkaufsberater, Techniker und Leiter bei jedem Händler in aller Welt zum Erfolg verhelfen - mit einem starken Argument namens "Vertrauen". Vertrauen stimmt den Kunden zwangsläufig zufrieden, was jedem Händler unmittelbar erhebliche Vorteile bringt.



Website www.citnowvideo.de



OTS: CitNOW Video newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126356 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126356.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen erhalten Sie von Lena Siep unter der Rufnummer +49 15165487949 oder unter ls@lena-siep.com.