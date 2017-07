Essen/Dortmund (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



innogy übernimmt Betrieb der Schnellladesäulen an 103 Standorten - Langjähriger Kooperationsvertrag geschlossen - Schnelles Laden an Autobahnraststätten



innogy übernimmt den Betrieb der Ladeinfrastruktur in einem bundesweiten Netz mit insgesamt 103 Standorten von Tank & Rast. Das Unternehmen schloss mit dem Raststättenbetreiber einen langjährigen Kooperationsvertrag. An den von innogy betriebenen Schnellladesäulen kommt ausschließlich Ökostrom ins E-Auto. So werden die Vorteile der emissionsfreien Mobilität für Klima und Umwelt voll ausgeschöpft.



Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der innogy SE: "Wir haben uns viel vorgenommen: Als einer der führenden Lösungsanbieter für die Elektromobilität bereitet innogy der sauberen Mobilität in Deutschland und international den Weg. Diese Idee einer emissionsfreien Zukunft im Straßenverkehr setzen wir konsequent um: Das flächendeckende Ladenetz und die passende Ladetechnik, wie wir sie bereitstellen, sind die zentralen Bausteine der Elektromobilität."



Durch die massive Ausweitung des Schnellladenetzes können Autofahrer mit ihren E-Autos künftig auch entspannt und sorgenfrei die Autobahn nutzen, erklärt innogy Vertriebsvorstand Martin Herrmann: "Durch die Schnellladung an Autobahnen sind lange Strecken kein Problem mehr. Niemand muss sich Sorgen machen, wegen einer leeren Batterie liegen zu bleiben. Damit setzen wir unsere Vision der Elektromobilität in die Realität um - ganz im Sinne unserer Kunden, der Menschen und der Umwelt."



Von Nord nach Süd, von West nach Ost - durch das schnelle Nachladen lässt sich jede Route innerhalb Deutschlands komfortabel fahren. Elke Temme, Leiterin Elektromobilität bei innogy: "Die Verteilung der Schnellladesäulen ist auf die Reichweiten aktueller Elektrofahrzeuge abgestimmt. Die Ladesäulen verfügen über alle gängigen Anschlüsse, sodass das Angebot für jeden leicht nutzbar ist. Fahrer eines Elektrofahrzeugs können die Schnellladesäulen an den Tank & Rast Standorten ganz spontan und ohne Vertrag nutzen, denn die Bezahlung erfolgt per PayPal oder Kreditkarte."



Eine halbe Stunde laden - was etwa einer "Tankfüllung" entspricht - kostet 7,50 Euro. Der Autofahrer wählt die Ladedauer vorab minutengenau. Neben dem CCS-Standard (Combined Charging System) stehen Chademo sowie Typ-2-Stecker Anschlüsse zur Verfügung.



Als führender Dienstleister an den deutschen Autobahnen baut Tank & Rast ein Schnellladenetz auf und stattet seine rund 400 Standorte mit modernen Schnellladesäulen aus: wie zum Beispiel an der Tank- und Rastanlage Fürholzen West an der A9 in Fahrtrichtung München. Ab voraussichtlich September 2017 können Reisende an hochmodernen Schnellladesäulen ihr Elektroauto für die Weiterfahrt aufladen. Die vier Ladesäulen, die von innogy installiert und betrieben werden, sind High-End-Produkte.



innogy betreibt mit 5.800 Ladepunkten innogy eines der größten Ladenetze in Europa. Das Unternehmen hat zahlreiche Schnellladesäulen in den vergangenen Jahren aufgebaut und treibt diese Entwicklung weiter voran. Als Komplettanbieter liefert innogy passende Ladeinfrastruktur und Services: für den öffentlichen Raum, für Unternehmen sowie für den privaten Stellplatz. Ein Elektroauto soll immer dann laden können, wenn es ohnehin parkt. Weitere Informationen: www.innogy.com/mobility



Über die innogy SE



Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.



innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.



innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!



Weitere Informationen unter www.innogy.com



OTS: Innogy SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76707 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76707.rss2



Pressekontakt: innogy SE Julika Gang Pressesprecherin T +49 231 438-22 48 julika.gang@innogy.com



Alexander Stechert-Mayerhöfer Pressesprecher T +49 201 12-15262 alexander.stechert-mayerhoefer@innogy.com