Genf - Europaweite politische Spannungen scheinen sich zu beruhigen, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers in einem aktuellen Marktkommentar.Sowohl der Ausgang vergangener Wahlen in Großbritannien und Frankreich als auch die Aussicht auf einen verschobenen Urnengang in Italien würden derzeit für einen Aufschwung bei europäischen Vermögenswerten sorgen. Dagegen zeichne sich ein komplexeres Bild in den Vereinigten Staaten ab. Die lang erhoffte Rückkehr der Inflation und drei Zinserhöhungsschritte seit Beginn des Jahres hätten nicht die erwarteten Effekte erzielt. Während der Anleihemarkt den Vorstellungen der Notenbank widerspeche, würden Deflationsbefürworter in den USA weiterhin skeptisch bleiben.

