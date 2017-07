Von Christian Grimm

AACHEN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat von CDU und CSU verlangt, die Forderung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach mehr öffentlichen Investitionen zu erfüllen. In Paris kommen am heutigen Donnerstag die Regierungsmannschaften Deutschlands und Frankreichs zu Beratungen zusammen.

Die Union müsse endlich ernst nehmen, was Macron verlange. "Deutschland muss mehr investieren. Die Bundesrepublik investiert nicht. Wir haben einen Finanzminister, der seine Überschüsse in Steuergeschenke verwandeln will", sagte Schulz. Allein an den deutschen Schulen gebe es einen Investitionsstau von über 30 Milliarden Euro. Die SPD, so ihr Spitzenmann, habe sich im Wahlprogramm klar zu höheren öffentlichen Ausgaben verpflichtet. "Vorfahrt für Investitionen - das ist unserer Forderung seit langer Zeit".

Schulz stellte sich auch auf die Seite des französischen Staatschef bei dessen Vorschlägen zur Reform der Eurozone. Macron will einen europäischen Finanzminister und ein gemeinsames Budget für den Währungsblock einführen. An den Präsidenten richtete der Merkel-Herausforderer Schulz den Appell, bei der blockierten Finanztransaktionssteuer nicht weiter auf die Bremse zu treten und der Abgabe auf Geschäfte mit Wertpapieren neuen Schwung auf europäischer Ebene zu verleihen.

July 13, 2017

