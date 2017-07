Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur sind die USA auf dem Weg, in den nächsten Jahren zum zweitgrößten Flüssiggas-Exporteur der Welt zu werden. Bei der Gasproduktion stehen die USA bereits an der Spitze.

Die USA sind nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) auf dem Weg, in den kommenden fünf Jahren zum weltweit zweitgrößten Flüssiggas-Exporteur aufzusteigen. Bis Ende 2022 dürften sie eine Ausfuhrkapazität von jährlich 106,7 Milliarden Kubikmeter erreicht haben, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten IEA-Jahresbericht zum ...

