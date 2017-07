Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.446,00 +0,24% +9,37% Euro-Stoxx-50 3.534,62 +0,55% +7,42% Stoxx-50 3.174,47 +0,49% +5,44% DAX 12.652,01 +0,20% +10,20% FTSE 7.425,23 +0,11% +3,95% CAC 5.253,32 +0,60% +8,04% Nikkei-225 20.099,81 +0,01% +5,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,84 +43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,21 45,49 -0,6% -0,28 -20,5% Brent/ICE 47,47 47,74 -0,6% -0,27 -19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,80 1.216,61 +0,5% +6,19 +6,2% Silber (Spot) 15,96 15,92 +0,2% +0,04 +0,2% Platin (Spot) 919,20 919,50 -0,0% -0,30 +1,7% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,01 +6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Anleger an der Wall Street dürften sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kauffreudig zeigen. Die Futures auf die Aktienindizes liegen 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag hatte Notenbank-Präsidentin Janet Yellen die Stimmung für Aktien deutlich verbessert. Zwar waren die meisten ihrer Aussagen vor dem Kongress den Anlegern nicht unbekannt, doch wurden die schlimmsten Befürchtungen wegen einer zu raschen Straffung der Geldpolitik zerstreut. Vor allem Yellens Vorsicht bei der Frage der Inflationsentwicklung vertrieb entsprechende Ängste.

"Die Risikofreude ist zurück, nachdem Yellen angedeutet hat, dass es mit den Zinsen langsamer aufwärts gehen könnte als zuvor gedacht", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von London Capital Group. Am Donnerstag wird Yellen ihre Anhörung vor dem Kongress fortsetzen. Außerdem sind die Investoren neugierig auf die vorbörslichen Konjunkturdaten, einmal zum wöchentlichen Arbeitsmarkt, dann zur Inflation.

HP könnten von neuen Daten zu den PC-Auslieferungen im zweiten Quartal profitieren. Laut Gartner hat der Konzern dabei den chinesischen Wettbewerber Lenovo überrundet. Mit einem Plus von 3,3 Prozent hat HP das fünfte Quartal in Folge zugelegt, während der Gesamtmarkt schrumpft.

Im Blick stehen auch die Aktien von Nvidia, die am Vortag auf Allzeithoch geschlossen hatten, befördert von einer Hochstufung durch Suntrust. Vorbörslich liegt die Aktie wieder 0,5 Prozent im Plus. Das Sentiment für Halbleiterwerte ist seit Anfang Juli wieder freundlich, am Vortag war es der stärkste Sektor im S&P-500.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 248.000 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der wenig veränderten Eröffnung setzt sich im Handelsverlauf wieder eine freundliche Stimmung durch. Händler sprechen von Anschlusskäufen nach dem Kursfeuerwerk vom Mittwoch. "Grund für die Euphorie an den Börsen sind die jüngsten Aussagen der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen zur zukünftigen Geldpolitik", sagt Milan Cotkovic von Axi Traders. Die Rede von Yellen am Mittwoch wurde als taubenhaft eingestuft und dämpfte Erwartungen an eine baldige US-Zinserhöhung. Zudem kamen am Morgen gute Nachrichten aus China. Dort übertrafen die Handelsbilanzdaten sowohl beim Import als auch beim Export die Erwartungen. Davon profitieren die konjunkturabhängigen Stahlwerte: Arcelormittal legen um 2,2 Prozent zu, auch gestützt von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, und Salzgitter gewinnen 1,7 Prozent. Voestalpine liegen zwar im Minus, das liegt aber allein am Dividendenabschlag. Der Index der Rohstoff-Aktien in Europa, zu dem auch die Stahlwerte gehören, zieht um 1,2 Prozent an. Von der Hoffnung auf nur langsame Zinserhöhungen profitieren die Telekom-Aktien, die zuletzt besonders stark unter den steigenden Renditen gelitten hatten. Der Telekom-Index gewinnt 1,8 Prozent. Auch in den USA hatten die Titel der Branche am Mittwoch weit oben auf der Gewinnerliste gelegen. BT Group steigen um 3,2 Prozent, Telecom Italia um 2,9 Prozent und Deutsche Telekom um 1,2 Prozent. In Paris steigen Alstom nach starken Auftragseingängen um 3 Prozent. Auf der Verliererseite in Europa stehen die Pharma-Titel mit einem Minus des Branchenindex von 0,3 Prozent. Das liegt an Astrazeneca, die 4,6 Prozent verlieren. Vorstandsvorsitzender Pascal Soriot wechselt laut einem israelischen Bericht zum Konkurrenten Teva. Angesichts negativer Presseberichte über massive Verfehlungen bei den Auto-Emissionen geht es für die Daimler-Aktie um 1,0 Prozent nach unten. Nach Vorlage von Quartalszahlen notieren Südzucker mit einem Abschlag von 1 Prozent leicht im Minus. Als "leicht sentiment-positiv" vor allem für Osram werten Händler die Zusammenarbeit mit Continental. Osram steigen um 1,3 Prozent, Continental gewinnen 0,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 -0,63% 1,1455 1,1425 +8,2% EUR/JPY 128,57 -0,58% 129,32 129,18 +4,6% EUR/CHF 1,1000 -0,14% 1,1016 1,1015 +2,7% EUR/GBP 0,8809 -0,63% 0,8865 1,1280 +3,4% USD/JPY 112,95 +0,04% 112,90 113,09 -3,4% GBP/USD 1,2920 -0,02% 1,2923 1,2887 +4,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen gefeiert worden. Ihr eher taubenhaft interpretierter Auftritt vor dem Kongress versetzte Anleger in Kauflaune. In Hongkong zeigte sich der HSI fest, der Leitindex erklomm ein neues Zweijahreshoch. Der Kospi in Seoul kletterte auf Rekordhoch, nachdem die südkoreanische Zentralbank ihre Wachstumsprognose angehoben, das Zinsniveau aber bestätigt hatte. In Schanghai endete eine mehrtägige Durststrecke, der Composite legte zu - auch gestützt durch gute Handelsdaten. Die Im- und Exporte kletterten deutlicher als erwartet im Juni. Dabei zeigten sich die Aktien großer Unternehmen tendenziell fest, während die Börsenneulinge nicht Schritt halten konnten. Die Handelsdaten bezögen sich eher auf die Großkonzerne, hieß es zur Erklärung. Nur die Börse in Tokio mimte den Spielverderber, denn hier belastete die Yen-Aufwertung im Zuge der Dollarschwäche. Der Nikkei-225 zeigte sich weitgehend unverändert. Am Aktienmarkt zogen Bankenwerte an. In China stiegen Bank of China um 1,6 Prozent, Industrial and Commercial Bank um 1,7 und Agricultural Bank of China um 1,1 Prozent. Händler sprachen nach den jüngsten Kapitalmarktspritzen der Behörden von gesunkenen Sorgen über Liquiditätsengpässe. Auch in Australien zählten Bankentitel zu den klaren Gewinnern. Nach einem angehobenen Ausblick zogen Weichai Power in Hongkong um über 10 Prozent an. Nach einer verbesserten Bonitätseinstufung durch Moody's legten Geely Auto auf ein neues Allzeithoch zu, ehe Gewinnmitnahmen den Kurs knapp ins Minus drückten. China Everbright International gewannen 7,3 Prozent, der Entsorger lieferte einen äußerst optimistischen Ausblick. In Indien kletterten Oil & Natural Gas um 1,6 Prozent und Hindustan Petroleum um 5,1 Prozent. Laut Medienberichten zahlt das Öl- und Gasexplorationsunternehmen eine signifikante Prämie bei der Übernahme von Hindustan Petroleum, bei dem der Staat bislang noch Mehrheitsaktionär ist.

CREDIT

Die Risikoprämien bilden sich am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag zurück. Mit den geringeren Emissionen schließen sich die Credit Spreads nach Einschätzung der Commerzbank dem bullishen Gesamtsentiment an. Die Berichtssaison sollte die besser werdenden Technicals noch verstärken, so dass sich die Spreadeinengung fortsetzen könnte. Allerdings, so warnen die Analysten, halte sich die Immunität von Cash Credits bei einem starken Rückgang der Marktzinsen in Grenzen. Hohe Volatilitäten könnten Abflüsse auslösen. Die Anhörung von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch wurde an den Finanzmärkten als taubenhaft interpretiert. Yellen räumte ein, dass die Inflationsaussichten unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie die Inflation auf die anziehende US-Wirtschaft reagieren werde. Die Bundrendite fiel in der Folge bis auf rund 50 Basispunkte zurück, am Donnerstagvormittag erholt sie sich aber wieder auf 56 Basispunkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler produziert am Standort Untertürkheim künftig Batterien

Daimler weitet die Produktion von Elektrokomponenten aus. Wie der Konzern mitteilte, werden im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim künftig Batterien für Elektrofahrzeuge produziert. Nach zwei Werken in Kamenz und einem in Peking plane Daimler damit bereits die vierte Batteriefabrik im globalen Batterieproduktionsverbund.

Daimler soll 1 Mio Fahrzeuge manipuliert haben - Zeitung

