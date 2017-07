Zürich (awp/sda) - Die Migros-Nahrungsmittelproduzentin Bischofszell AG bereitet sich für einen Markteintritt in Indien vor. Bischofszell sucht per Inserat einen Marketing- und Vetriebsleiter Indien, der unter anderem eine Verkaufsorganisation in Pan-Indien aufbaut. Die Wachstumsmöglichkeiten der Migros-Produktionsbetriebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...