Südkorea hat seine weltwirtschaftliche Verflechtung durch diverse Freihandelsabkommen vergrößert. In der Liberalisierung des Handels mit den USA sieht Südkorea Vorteile für beide Seiten. Präsident Trump sieht das anders.

Die USA wollen durch Änderungen des Freihandelsabkommens (FHA) mit Südkorea bessere Konditionen für die einheimische Wirtschaft herausschlagen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer rief die Regierung in Seoul am Mittwoch formal in einem Brief zu Verhandlungen über eine Revision des seit fünf Jahren wirksamen Abkommens auf.

Im August solle ein - noch nicht näher terminiertes - Treffen eines gemeinsamen Sonderkomitees dazu stattfinden. Lighthizer hob insbesondere das Defizit der USA im Handel mit dem verbündeten ...

