München (ots) - Das Erste zeigt "3 Türken & ein Baby" und "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco" am 18. und 19. Juli.



Auftakt für das diesjährige "PremierenKino im Ersten": Ausgerechnet ein kleines Mädchen stellt in der Culture-Clash-Komödie "3 Türken & ein Baby" von Regisseur Sinan Akkus das Leben der liebenswerten Loser Celal, Sami und Mesut auf den Kopf. Verkörpert werden die drei ungleichen Brüder von Kostja Ullmann, Kida Ramadan und Rapper Eko Fresh bei seinem Filmdebut. Die Erste zeigt die erfrischende Hommage an den französischen Klassiker "Drei Männer und ein Baby" am 18. Juli um 22:45 Uhr als TV-Premiere. Einen Tag später wartet der Sendeplatz "SommerKino im Ersten" um 20:15 Uhr mit einer besonders glamourösen Free-TV-Premiere auf: In "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco" verkörpert Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman die Märchenprinzessin und Stilikone der 1960er Jahre schlechthin. Vor den Postkartenmotiven des Zwergstaats an der französischen Riviera muss sie sich nicht nur mit ihrer Vergangenheit als umschwärmter Hollywoodstar arrangieren, sondern auch in der neuen Rolle als First Lady Respekt verschaffen. An ihrer Seite spielen Tim Roth als Fürst Rainier III. von Monaco und Frank Langella als Hofkaplan Francis Tucker.



Die Sendetermine: Dienstag, 18. Juli 2017, 22:45 Uhr "3 Türken & ein Baby"



Mittwoch, 19. Juli 2017, 20:15 Uhr "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco"



"3 Türken & ein Baby" wird am Freitag, 4. August, um 20:15 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt. "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco" ist am Sonntag, 23. Juli, um 20:15 Uhr auf ONE zu sehen.



