Zürich - Das erste Halbjahr 2017 war von einer relativ stabilen M&A-Aktivität der Schweizer KMU geprägt. Dies zeigt die halbjährliche Deloitte Studie zu M&A-Aktivitäten von KMU in der Schweiz. Zwar nahm die Zahl der Transaktionen leicht ab (-3,1%), so waren in den letzten sechs Monaten in 94 Transaktionen Schweizer KMU involviert. Zudem bevorzugten Schweizer Unternehmen inländische Akquisitionen (+17%) gegenüber Übernahmen im Ausland (-19%). Die positiven Tendenzen für die Übernahmeaktivitäten Schweizer KMU sollten auch für die kommenden sechs Monate anhalten.

Schweizer KMU waren mit ihren Akquisitionsaktivitäten im Ausland im ersten Halbjahr 2017 etwas vorsichtig. Im Vergleich zum Vorjahr (37 Outbound-Transaktionen) wurden in den letzten sechs Monaten lediglich 30 Übernahmen getätigt. Davon wurden 27% allein in Deutschland durchgeführt. Der leichte Rückgang ist zum einem den Amtsantritt der neuen amerikanischen Regierung zurückzuführen, zum anderem auf den zum damaligen Zeitpunkt noch offenen Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl. Die Inbound-M&A-Aktivitäten (29 Transaktionen) gingen im Vergleich zum Vorjahr (30 Transaktionen) marginal zurück. Der Trend zu grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten (In- und Outbound) setzte sich mit 63% aller Deals auf einem guten Niveau im ersten Halbjahr 2017 fort (-6% zum Vorjahr).

Während sich in den vergangenen Jahren vermehrt der Trend in Richtung Akquisitionen durch Schweizer KMU im Ausland entwickelte, ist das erste Halbjahr 2017 von einem deutlichen Anstieg (+17% zum Vorjahr) an inländischen Transaktionen (insgesamt 35 Transaktionen) gegenüber Outbound-Akquisitionen (-19% zum Vorjahr) geprägt.

«Nachdem 2016 eine starke Zunahme ...

