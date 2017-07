Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unic erweitert Verwaltungsrat und stärkt Kompetenz in IT und Beratung(press1) - Zürich/München, 13. Juli 2017 - Unic [1], eine der größtenSchweizer Webagenturen, bestellt mit Tönnies von Donop einen erfahrenen IT-und Beratungsexperten in den Verwaltungsrat. Damit baut der E-Business-Experte seine Expertise und Kompetenz für anspruchsvolle digitale Projekteweiter aus. Neben von Donop wird ab sofort Stephan Handschin erneut Einzugin den Verwaltungsrat halten. Als einer der Gründer von Unic ist Handschinbereits seit über 20 Jahren im Unternehmen und in mehreren Rollen tätig.Gemeinsam mit den bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern Rudolf Meyer,Gerrit Taaks und Markus Haschka werden von Donop und Handschin dieGeschäfte in der DACH-Region zukunftsorientiert ausbauen und stärken."Wir freuen uns sehr über den Neuzugang von Tönnies von Donop und denWiedereintritt von Stephan Handschin in unseren Verwaltungsrat. Unicgewinnt dadurch zwei äusserst erfahrene und versierte Mitglieder, die unswertvolle Unterstützung und kreative Impulse geben werden", so RudolfMeyer, Gründer und Verwaltungsratspräsident von Unic, über die Ernennungen.Tönnies von Donop ist seit über 30 Jahren in der IT- und Beratungsbrancheunterwegs. 1984 gründete er die Donop Consult GmbH in Berlin und war dortbis zur Fusion mit der PSI AG im Jahr 1993 als geschäftsführenderGesellschafter tätig. In der PSI AG übernahm er dann die Rolle desGeschäftsbereichsleiters "Public Sector", bevor er im Jahr 1995 zuAndersen Consulting (heute Accenture) wechselte. Als Partner und ManagingDirector von Accenture war Tönnies von Donop für das Systemintegrations-und Technologiegeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweizzuständig. In dieser Funktion verantwortete er 3.500 Mitarbeiter und einenUmsatz von ca. 1,2 Mrd. USD. 2009 übernahm er dort das ca. 4 Mrd. USDgroße Systemintegrationsgeschäft in Europa, Lateinamerika und Afrika.Im Laufe seiner Karriere hat Tönnies von Donop große und komplexe IT-Projekte mit mehreren Hundert Mitarbeiter/innen in unterschiedlichstenBranchen bei namhaften Großkunden geleitet. 2012 und 2013 übernahm er,nach seiner Pensionierung bei Accenture als COO Global Consulting Servicesund Member of the Group Executive Board der Software AG die Aufgabe dasweltweite Consulting-Geschäft des Unternehmens zu restrukturieren. Heuteist von Donop als Aufsichtsrat und Berater tätig.Neben seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat von Unic wird Tönnies von Donopsein breites Fachwissen für E-Business gewinnbringend in alle Bereiche desUnternehmens einbringen. Durch sein profundes Branchen- und Markt-Know-howwird er die Wachstumsstrategien von Unic im deutschen Markt vorantreiben."Unic zählt zu den größten E-Business-Dienstleistern der Schweiz undkonzipiert und setzt seit über 20 Jahren erfolgreich digitale Projekte fürrenommierten Kunden um. Dass ich nun Teil dieses Unternehmens sein darf,erfüllt mich mit Stolz", erklärt Tönnies von Donop, Berater undVerwaltungsratsmitglied von Unic."Ich freue mich auf die Zusammenarbeitund insbesondere darauf, meine Erfahrung und Expertise Unic zur Verfügungzu stellen, um gemeinsam den Erfolg weiter voranzutreiben und auszubauen."Über UnicUnic ist ein europaweit führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir diestrategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige CustomerJourney mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.1996 in der Schweiz gegründet, entwickeln heute 250 Mitarbeitende in denBereichen Digital Marketing und Digital Commerce interaktive Lösungen, diedas Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An den Standorten in Bern,Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclawsetzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kundenein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung undBetrieb Hand in Hand.Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank),Caritas, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Feller, HORNBACH,JURA, Kanton Bern, Mammut, Manor, Ochsner Sport, PKZ, Rhätische Bahn, SBB,SWISS, Swisscom, UBS, Universität St. Gallen (HSG), Victorinox und ZürichVersicherungs-Gesellschaft AG.http://www.unic.comMedienkontaktChristine Roth, Corporate CommunicationsTel. +41 44 560 16 40mailto:christine.roth@unic.comPressekontakteloquenza prIna Rohe/Julian SaalEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel. 089 242 0380E-Mail: mailto:unic@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1499929730.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Tönnies von Donop erweitert den Verwaltungsrat von Unic (jpg, 161 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Unic]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

July 13, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)