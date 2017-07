Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Yellens "gradueller" Plan geht womöglich nicht auf

Die Parole des Tages bei der Fed lautet "graduell". Aber möglicherweise ist es nicht mehr die Parole von morgen. Bei einer Kongressanhörung merkte Chefin Janet Yellen an, dass die Notenbank dieses Jahr ihre geldpolitischen Zügel "graduell" angezogen habe und dass "zusätzliche graduelle" Zinserhöhungen wahrscheinlich seien. Außerdem strebten die Währungshüter einen "graduellen" Abbau ihres Anleihebesitzes an. Sollte aber eine Rezession drohen, würde die Fed wohl stärker kontraktiv eingreifen als bisher kommuniziert. Die Überraschung der Märkte wäre dann alles andere als "graduell".

Regling fordert milliardenschweren Euro-Krisenfonds

Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, hat einen milliardenschweren Krisenfonds für die Eurozone gefordert. "Wir brauchen eine begrenzte gemeinsame Fiskalkapazität in der Eurozone, um einzelnen Mitgliedstaaten in Falle einer plötzlichen schweren Krise helfen zu können", sagte Regling im Gespräch mit dem Handelsblatt. Als Größenordnung stellt sich Regling "einen Betrag in Höhe von 1 bis 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone" vor. Das entspricht einer Summe zwischen 100 und 200 Milliarden Euro.

IEA erwartet Anstieg der globalen Ölnachfrage

Die globale Ölnachfrage wird sich nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr wieder beleben und im Jahr 2018 weiter zunehmen. In ihrem Monatsbericht erklärte die Teilorganisation der OECD, sie rechne für 2017 mit einem Zuwachs der weltweiten Ölnachfrage um 1,5 Prozent auf 98 Millionen Barrel pro Tag. Damit erhöhte die IEA ihre Prognose um 0,1 Millionen Barrel. Im nächsten Jahr dürfte es einen ähnlichen Zuwachs geben.

Bundesregierung: Wirtschaft setzt beschleunigten Aufschwung fort

Die Bundesregierung bewertet die Wirtschaftslage in Deutschland weiter positiv. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren beschleunigten Aufschwung auch im zweiten Quartal fort", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Hierauf deuteten "die aktuellen Konjunkturindikatoren hin". Einschlägige Umfrageindikatoren wie der Ifo-Konjunkturtest für die Gewerbliche Wirtschaft oder der Markit-Index der Einkaufsmanager hätten im Juni neue lokale Höchststände erreicht.

Merkel und Macron treffen sich zu deutsch-französischem Ministerrat

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris zusammengekommen, wo später ein Treffen des deutsch-französischen Ministerrats stattfindet. Dabei soll es unter anderem um eine engere militärische Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris, mehr Investitionen und eine Harmonisierung der Unternehmensteuer gehen. Auch Bildungsthemen stehen auf der Agenda.

Schulz: Schäuble muss auf Macron hören und investieren

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat von CDU und CSU verlangt, die Forderung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach mehr öffentlichen Investitionen zu erfüllen. In Paris kommen am heutigen Donnerstag die Regierungsmannschaften Deutschlands und Frankreichs zu Beratungen zusammen. Die Union müsse endlich ernst nehmen, was Macron verlange.

Schulz will Bündnis für deutsche Batteriefertigung für E-Autos

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will ein nationales Bündnis zwischen Autoherstellern, Zulieferern und Politik für die Herstellung von Batterien für Elektro-Autos schmieden. "Wir brauchen eine Kooperation von Industrie, Wirtschaft und dem Staat. Da müssen wir an einen Tisch", sagte Schulz in Aachen bei einem Besuch des E-Nutzfahrzeugherstellers Streetscooter.

EU-Kommission leitet Verfahren wegen Ungarns NGO-Gesetz ein

Die EU-Kommission hat gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der umstrittenen Auflagen für Nichtregierungsorganisationen (NGO) eingeleitet. Das entsprechende ungarische Gesetz stehe "nicht im Einklang mit dem EU-Recht" und greife insbesondere "ungebührlich" in das Recht auf Vereinigungsfreiheit ein, erklärte die Behörde in Brüssel.

US-chinesischer Handelsstreit droht wieder aufzuflammen

Es läuft stets nach dem gleichen Muster: Haben Politiker zu Hause Ärger, kreiden sie dem Ausland Probleme an. Genau das passiert mit den vorerst letzten Handelsdaten aus China. So schossen chinesische Exporte in die USA im Juni um 19,8 Prozent nach oben - so stark wie seit 2015 nicht mehr. Daraus errechnet sich aufs Jahr bezogen eine Ausweitung des US-chinesischen Handelsdefizits um 23 Prozent, was so heftig ist wie zuletzt Ende 2015.

USA wollen Freihandelsabkommen mit Südkorea neu verhandeln

Die USA wollen ihr seit fünf Jahren bestehendes Freihandelsabkommen mit Südkorea neu verhandeln. Seit Inkrafttreten des Abkommens im März 2012 habe sich das Handelsdefizit mit Südkorea verdoppelt, erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. US-Präsident Donald Trump habe ihn daher aufgefordert, ein Treffen von Vertretern beider Länder zu vereinbaren. Es soll bereits im August in Washington stattfinden.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Schweden Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

