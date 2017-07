Im Anwendungsbereich der industriellen Automatisierungstechnik bestehen hohe Anforderungen an die zuverlässige Übertragung von Daten in Echtzeit. Speziell im Bereich der von Antriebssystemen für schnelle Bewegungen in Maschinen haben die Anforderungen hinsichtlich der Zyklus- und Latenzzeiten an die verwendeten Kommunikationssysteme stetig zugenommen. Gleichzeitig steigt die zu übertragende Datenmenge durch immer mehr Diagnose- und Wartungsdaten sowie Peripheriedaten. Dies führte dazu, dass neben den klassischen Feldbussystemen Ethernet-basierte Feldbussysteme entwickelt wurden. , schon viele Jahrzehnte im Einsatz als Netzwerktechnologie für IT- und Internetanwendungen, schien eine optimale Lösung für die Weiterentwicklung der zu sein, da es mit 100 Mbit/s deutlich schneller als die Feldbussysteme ist, deutlich mehr Bandbreite bereithält und durch seine Verbreitung eine bewährte Technologiebasis hat. Einziges Manko von Standard-Ethernet bislang: die fehlende Echtzeitfähigkeit. Daher haben die hinter den Feldbussystemen stehenden Organisationen und Firmen eigene, teils sehr unterschiedliche Ansätze und Lösungen entwickelt, um Ethernet echtzeitfähig zu machen. Zudem wurde auf dieses die bewährten Konzepte der jeweiligen Feldbussysteme übertragen und erweitert. Die Folgen sind bekannt: Diverse Echtzeit-Ethernetstandards, die zwar auf der physikalischen Schicht (Layer 1) kompatibel sind, auf der Datenübertragungsschicht und darüber jedoch in ...

