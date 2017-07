Bose erhält von Nissan Motor Corporation den Global Supplier Award 2017 im Bereich Innovation für die Entwicklung des ersten Bose Personal Sound-Systems im neuen Nissan Micra.

Jedes Jahr würdigt Nissan sein globales Lieferantennetzwerk für Qualität, Exzellenz und Innovation. Tausende Lieferanten kooperieren mit Nissan. Bose zählt zu den acht Lieferanten, die dieses Jahr ausgewählt wurden und die mit ihrem Beitrag maßgeblich das Engagement des Automobilherstellers, die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte durch innovative Angebote zu stärken, unterstützt haben.

"Wir fühlen uns durch die Auszeichnung von Nissan unglaublich geehrt", kommentierte Marc Mansell, Vice President, Bose Automotive Systems. "Unser engagiertes Team bringt ganzen Einsatz, und entwickelt mit viel Liebe zum Detail neue Technologien und Produkte, die bei den Menschen ankommen. Das ist unser tägliches Ziel und diese Art der Anerkennung eine hochkarätige Belohnung dafür."

Zum zweiten Mal in drei Jahren wurde Bose von Nissan für Exzellenz ausgezeichnet: 2015 erhielt das Unternehmen den Global Quality Award für seinen Beitrag im Bereich Fahrzeugelektronik.

DAS BOSE PERSONAL SOUND-SYSTEM

Das preisgekrönte Bose Personal System setzt neue Standards für Audio-Systeme in Kompaktfahrzeugen mit einem hochwertigen, fahrerfokussierten Hörerlebnis im Innenraum des neuen Nissan Micra, der im Frühjahr 2017 in Europa auf den Markt kam.

Das Bose Personal System ist für den Fahrer optimiert und damit für den einzigen Sitz im Auto, der garantiert bei jeder Fahrt besetzt ist. Bose UltraNearfield™ Kopfstützenlautsprecher kreieren zusammen mit der Bose PersonalSpace™ Virtual Audio Technology ein breites Klangbild mit einer Klarheit und Tiefe, wie es bislang nur mit viel mehr Lautsprechern möglich war.

Das Bose Personal System im Micra umfasst insgesamt nur sechs Lautsprecher, zwei davon befinden sich in der Kopfstütze des Fahrersitzes.

Bose liefert seit nahezu 30 Jahren maßgeschneiderte Sound-Systeme und Technologien für Nissan-Fahrzeuge. Weitere Informationen über das Bose Personal System finden Sie auf BoseSmallVehicle.de.

ÜBER BOSE® AUTOMOTIVE

Anfang der 1980er Jahre entwickeln Bose Ingenieure die weltweit ersten Sound-Systeme, die ab Werk in Fahrzeuge installiert werden. Neu dabei: Sie sind speziell auf jedes Fahrzeugmodell und auf dessen akustische Besonderheiten abgestimmt. Das Konzept revolutioniert den Car-Hi-Fi-Markt.

Seit dieser Zeit baut Bose Automotive das Know-how in diesem Segment durch Forschung und Entwicklung kontinuierlich aus. Das Portfolio umfasst Lautsprechersysteme, innovative Verstärker- und Signalverarbeitungstechnologien, exklusive Analyse- und Entwicklungs-Tools sowie Verfahren für die Abstimmung von Motor- und Getriebegeräuschen im Fahrzeuginneren.

Heute gelten Sound-Systeme von Bose Automotive weltweit als Branchen-Benchmark in Sachen Leistung und Kundenzufriedenheit. Diesen Nummer-Eins-Anspruch bestätigen unabhängige Marktstudien unter Autofahrern in verschiedenen Regionen der Welt. Weitere Informationen unter BoseAutomotive.de.

ÜBER DIE BOSE CORPORATION

Die Bose Corporation wurde 1964 von Dr. Amar G. Bose gegründet, damals Professor für Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology. Bis heute gelten die Gründungsprinzipien. Bose investiert in langfristige Forschung, die ein elementares Ziel hat: neue Technologien mit echtem Mehrwert für den Kunden zu entwickeln. Über Jahrzehnte und in den unterschiedlichsten Bereichen hat Bose mit Innovationen in der Audiowelt und darüber hinaus bestehende Konzepte neu definiert und vollkommen neue Kategorien geschaffen. Ob zu Hause, im Auto, unterwegs oder im öffentlichen Raum, Bose hat die Art, wie heute Musik gehört wird, grundlegend verändert.

Bose ist ein privat gehaltenes Unternehmen, dessen Erfindergeist und Leidenschaft für Spitzenklang man weltweit begegnet überall dort, wo sich Bose engagiert.

