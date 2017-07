Wien - Der Schweizer Asset Manager GAM hat Anfang Juli alle seine Julius-Bär-Fonds umbenannt, so die Experten von "FONDS professionell"."Wo GAM drin ist, steht jetzt auch GAM drauf", habe Daniel Durrer, Head of Institutional and Fund Distribution Continental Europe bei GAM, im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE gesagt. Betroffen seien 46 Luxemburger und einige Schweizer Fonds, die zum Jahresende 2016 in Summe 24 Milliarden Schweizer Franken (rund 22 Milliarden Euro) verwaltet hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...