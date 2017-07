Köln (ots) - Jetzt wird es bei VOX richtig heiß! Nicht nur die Grillkohlen glühen, auch Koch-King Steffen Henssler ist Feuer und Flamme, ein letztes Mal alles zu geben. In den drei finalen Folgen der "Grill den Henssler Sommer-Specials" (ab 20. August sonntags um 20:15 Uhr bei VOX) will der Hamburger Star-Koch im ultimativen BBQ-Wettbewerb noch einmal seine geballte Power am Grill beweisen. Aber auch seine prominenten Kontrahenten lassen zum Abschied des Koch-Giganten garantiert nichts anbrennen. DJ Noah Becker, Model Larissa Marolt, Sänger Gil Ofarim, Stand-up-Comedian Chris Tall, Schauspieler Eric Stehfest, Moderatorin Evelyn Weigert, Schauspielerin Mimi Fiedler, Comedian Dennis aus Hürth sowie die VOX-Dauerrivalen Panagiota Petridou und Detlef Steves wollen Steffen Henssler am Grill schlagen. Ob Promi oder Profi mit ihren gegrillten Köstlichkeiten auch den Geschmack der Jury treffen, sehen die VOX-Zuschauer im großen kulinarischen Finale der "Grill den Henssler Sommer-Specials", moderiert von Ruth Moschner.



Bevor es für Star-Koch Steffen Henssler Abschied nehmen heißt, geht es auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg nochmal feurig zu. Denn sowohl für seine Promi-Herausforderer als auch für ihn gilt: Alle Gerichte müssen bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" auf dem offenen Feuer zubereitet werden. Während Steffen Henssler in den einzelnen Grill-Runden auf sich alleine gestellt ist, stehen den prominenten Hobby-Grilllern mit Sebastian Lege, Ali Güngörmüs und Mario Kotaska hochkarätige Grill-Experten zur Seite. Doch das letzte Wort im Kampf um die Koch-Ehre und ein Preisgeld für den guten Zweck hat immer noch die erstklassige Jury. Manager und Genießer Reiner Calmund, Sterneköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter, der in einer Folge von Sternekoch Johann Lafer vertreten wird, bewerten, wie sich Steffen Henssler und die prominente Konkurrenz beim kulinarischen Volkssport der Deutschen anstellen.



VOX zeigt die drei Folgen der Sommer-Specials im Finale von "Grill den Henssler" ab 20. August, sonntags um 20:15 Uhr.



Produziert wird die mit dem Publikums-Bambi 2015 ausgezeichnete und für den Deutschen Fernsehpreis 2017 nominierte Koch-Show "Grill den Henssler" von ITV Studios Germany GmbH.



