Endlich geht es bei den Indizes wieder voran. Fed-Chefin Janet Yellen hat mit den Aussagen zur Geldpolitik der US-Notenbank die Märkte beflügelt. "Man hat so ein bisschen die Dynamik, die sich am Zinsmarkt entwickelt hat, wieder gebremst", meint Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Maydorn ist optimistisch, dass der Dow Jones aus dem Sommerloch ausbrechen könnte. Auch für den DAX ist er positiv gestimmt. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es um den Dow Jones, Daimler, Tesla, BYD, JinkoSolar, The Naga Group und Baumot. Das komplette Interview finden Sie hier.