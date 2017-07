Der Fahrdienst-Vermittler Uber macht bei seinem Russland-Geschäft eine Kehrtwende. So arbeitet das Unternehmen in Russland künftig mit seinem Konkurrenten Yandex zusammen, um so den lokalen Markt zu erschließen.

Uber gibt seinen Versuch auf, den russischen Markt im Alleingang zu erschließen. Der Fahrdienst-Vermittler legt sein Geschäft in dem Land mit dem russischen Rivalen Yandex-Taxi zusammen, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

In der neuen Firma wird der russische Internet-Konzern Yandex die Mehrheit von gut 59 Prozent halten. Bei Uber sollen knapp 37 Prozent liegen, den Rest bekommen die Mitarbeiter. Der Chef von Yandex-Taxi, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...