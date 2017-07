BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder mehr in den Schienengüterverkehr investieren. Die Tochter DB Cargo plane den Kauf zusätzlicher Lokomotiven und Güterwaggons, teilte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung des Unternehmens mit. Außerdem sei die Neueinstellung von "mehreren Hundert" Mitarbeitern geplant. Die Güterbahn will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 4000 Güterwagen und 60 Loks kaufen. Ferner seien bis zu 700 Neueinstellungen vorgesehen, hieß es./brd/DP/stb

