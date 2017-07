Mainz (ots) -



Wilder Kaiser, Ellmau und eine neue Rolle: Seit Juni laufen die Dreharbeiten für weitere Folgen der erfolgreichen ZDF-Serie "Der Bergdoktor": Neben Hans Sigl in der Titelrolle sowie Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Natalie O'Hara, Siegfried Rauch, Mark Keller, Rebecca Immanuel und anderen steht seit wenigen Tagen Christian Kohlund für diese Staffel vor der Kamera. Regie für die sieben 90-Minüter führen Axel Barth, Jorgo Papavassiliou und Oliver Muth.



Rätselhafte allergische Reaktionen oder die Folgen einer verschleppten Meningitis beschäftigen Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) in der neuen Staffel. Komplizierte Fälle und ungewöhnliche Bitten seiner Patienten fordern ihn einmal mehr beruflich. Auch der Zusammenhalt der Gruber-Familie wird auf die Probe gestellt: Landwirt Hans Gruber (Heiko Ruprecht) sieht seine Expansionspläne für den familiären Betrieb in Gefahr, nachdem Martins Ex-Freundin Anne (Ines Lutz) nicht mehr auf dem Hof wohnt. Tochter Lilli (Ronja Forcher) will zudem eine Ausbildung in Martins Praxis beginnen und nicht in die Landwirtschaft einsteigen. Zur Überraschung aller taucht Ludwig Gruber (Christian Kohlund) in Ellmau auf. Der Schwager von Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner) sorgt für weiteren Unmut zwischen den Brüdern: Martin macht seinen Onkel nach wie vor für den Tod seines Vaters verantwortlich. Hans dagegen freut sich über die Ankunft des Onkels und will klären, warum das schwarze Schaf der Familie nach 20 Jahren zurückkehrt.



Produziert wird "Der Bergdoktor" von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF. Die Redaktion im ZDF liegt bei Dirk Rademacher. Die Dreharbeiten dauern bis November 2017, die elfte Staffel wird voraussichtlich im Winter 2017/2018 ausgestrahlt.



