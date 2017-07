London (ots/PRNewswire) - IVECO BUS, die weltweite Busmarke von CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), hat mit der Auslieferung von 142 Crossway Überlandbussen nach Dänemark begonnen. Diese Lieferungen sind das Ergebnis von drei Ausschreibungen mit den Verkehrsbetreibern Midttrafik, Sydttrafik und Movia.



Die Crossways werden über die VBI Group geliefert, dem größten Bushändler Dänemarks und lokalen Vertriebshändler von IVECO BUS. 118 der Busse sind Crossway mit Hochboden und für den Überlandverkehr vorgesehen, die restlichen 24 Busse Stadtbusversionen sind, die mit ihrem niedrigen Einstieg (LE) hervorragende Barrierefreiheit bieten.



Der Crossway ist der europäische Marktführer im Überlandbussegment und hält alleine in Dänemark einen Marktanteil von 64 %. Es wird in Vysoké Mýto in der Tschechischen Republik hergestellt. Der Standort hat eine lange Tradition bei der Produktion von Bussen und feierte im Jahr 2015 sein 120-jähriges Bestehen. Der Crossway ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und der großen Anzahl verfügbarer Versionen für alle Einsatzarten im Personenverkehr hervorragend geeignet. Seit der Markteinführung des Modells wurden fast 30.000 Crossway an Kunden ausgeliefert.



Die Effizienz dieser Fahrzeuge ist u.a. auf den Einsatz von Euro VI Motoren zurückzuführen, die über ein hocheffizientes selektives Nachbehandlungssystem mit katalytischer Reduktion (HI-SCR) verfügen. Das System arbeitet ohne Abgasrückführung und vermeidet das Risiko von erzwungener Hochtemperatur-Filterregeneration, da es den Verbrennungsprozess optimiert: der Motor saugt nur saubere, frische Luft an, die nicht mit dem heißen, zurückgeführten Abgas vermischt wird. Des Weiteren ist es mit dem HI-SCR System nicht erforderlich, zur Regeneration Kraftstoff in den Auspuff einzuspritzen.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



