CRAY LIEFERT URIKA-GX-SYSTEM AN DAS ALAN TURING INSTITUTE(press1) - München, 13. Juli 2017 - Auch im Alan Turing Institute wirdkünftig ein System des weltweit führenden Anbieters von Supercomputern,Cray Inc. (Nasdaq: CRAY), seinen Dienst antreten. Der Hochleistungsrechnervom Typ Cray(R) Urika(R)-GX wird im Rahmen einer Kooperation zwischenCray, Intel und dem renommierten Institut ausgeliefert und im EdinburghParallel Computing Centre (EPCC) der Universität Edinburgh gehostet. Mitdem System erhalten die Datenwissenschaftler des Instituts eine dedizierteAnalytics-Hardwareplattform, die ihnen modernste Anwendungen für einbreites Spektrum von Einsatzbereichen erschließt, sei es Engineering undTechnologie, Sicherheit und Verteidigung, Smart Cities,Finanzdienstleistungen oder Life Sciences.Als nationale Data-Science-Einrichtung Großbritanniens arbeiten am AlanTuring Institute Experten aus den verschiedensten Fachgebieten imgemeinsamen Bemühen, die vielschichtigen Aufgaben aus Theorie und Praxisder Datenwissenschaft zu meistern. Benannt ist das Institut nach AlanTuring, der mit seiner wegweisenden Arbeit in den Bereichen theoretischeund angewandte Mathematik, Engineering und Computing die Grundlagen fürdie moderne Datenwissenschaft gelegt hat. Mit dem neuen Cray Urika-GX-System steht den Institutsmitarbeitern eine agile Analytics-Plattform zurVerfügung, die Supercomputer-Technologien mit einer offenen, Enterprise-fähigen Softwareumgebung für die Big-Data-Analyse verbindet."Das Alan Turing Institute wurde gegründet, um die Datenwissenschaftvoranzutreiben und ihr revolutionäres Potenzial zu erschließen", erklärtInstituts-CEO Sir Alan Wilson. "Für ihre Arbeit benötigen unsere Expertenextrem leistungsfähige Rechnerhardware. Das neue Cray-System, das an derUniversität Edinburg als einem unserer universitären Gründungspartnergehostet wird, ist daher ein wichtiger Bestandteil unseres Data-Science-Instrumentariums. Wir werden mit Spannung beobachten, wie der Cray-Supercomputer die Innovationskraft unserer Mitarbeiter befeuert.""Seit seiner Gründung 2015 hat sich das Alan Turing-Institut schnell zueiner treibenden Kraft der weltweiten Data-Science-Gemeinde entwickelt.Unser Cray Urika-GX-System wird es bei seiner Aufgabe unterstützen,mithilfe der Datenwissenschaft die Welt zu einem besseren Ort zu machen",kommentiert Peter Ungaro, President und CEO von Cray. "Der Siegeszugdatenintensiver Computeranwendungen, in denen Big-Data-Analyse, künstlicheIntelligenz und Supercomputing zusammenfließen, hat eine neue Art vonpraxisbezogenen und dabei äußerst komplexen Analyseanwendungenhervorgebracht. Mit dem Cray Urika-GX-System stellen wir unseren Kundengenau die Plattform bereit, die sie für die Lösung neuartigerAufgabenstellungen benötigen."Trish Damkroger, Vice President Technical Computing von Intel, ergänzt:"Die Konvergenz von HPC und Analytics hat eine weltweite Welle vonErkenntnis und Innovation ausgelöst. Das Alan Turing Institute nutztmodernste Datenwissenschaft und Technologie, um das Leben jedes einzelnenvon uns zu verbessern. Lösungsspezialisten wie Cray mit seinem Intel-basierten Cray Urika-GX-System schaffen die technologischen Grundlagen fürdie immer größeren Kapazitäten, die Datenanalysten und -wissenschaftlerfür ihre zukunftsweisende Arbeit brauchen."Die agile Cray Urika-GX-Plattform bietet eine skalierbare Analytics-Softwareumgebung, die auch anspruchsvollste Data-Science-Aufgabenbewältigt. Zu den exklusiven Features der Plattform gehört die Cray GraphEngine, die mit dem ultraschnellen Aries-Interconnect bestückt ist undGraph Matching sowie Data Discovery diffiziler Datensätze auf höchstemNiveau ermöglicht. Durch die Integration der Apache(R) Spark ClusterEngine und der Apache Hadoop(R)-Softwarebibliothek stehen zudem dienotwendigen Tools bereit, um Analysen und Machine-Learning-Aufgaben ingroßem Maßstab durchzuführen. Mit ihrer geballten Leistungsfähigkeitunterstützen Spark, Hadoop und die Cray Graph Engine die Entwicklungkomplexer und umfassender Analyseworkflows und vermeiden unnötigeDatenmigrationen. Dabei stützt sich der Analytics-Stack auf einHochleistungssystem mit einem Intel(R) Xeon(R) E5 v4 Prozessor, bis zu 22TB DRAM-Speicher und einem Intel P3700 SSD-Laufwerk mit bis zu bis zu 176TB lokaler Speicherkapazität.Ausführliche Informationen zum Cray Urika-GX-System [1] finden Sie auf derCray-Website unter http://www.cray.com.Über CrayAls weltweiter Marktführer für Supercomputing stellt Cray Inc. (Nasdaq:CRAY) Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem Industrie-, Forschungs- undStaatssektor innovative Systeme und Lösungen bereit, mit denen sichfordernde Simulations- und Analyseaufgaben nachhaltig bewältigen lassen.Mit über 40 Jahren Erfahrung bei Entwicklung und Service der weltweitmodernsten Supercomputer bietet ihnen Cray ein umfassendes Portfolio anSupercomputern sowie Big Data-, Storage- und Analytics-Lösungen, die sichdurch eine konkurrenzlos hohe Performance, Effizienz und Skalierbarkeitauszeichnen. Der adaptive Supercomputing-Ansatz von Cray zielt aufzukunftsweisende Produkte, die verschiedene Prozessortechnologien in einemeinheitlichen Architekturkonzept kombinieren und damit heute und in derZukunft höchsten Performance-Anforderungen gerecht werden. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.cray.com/

