LONDON (Dow Jones)--Ein Bericht in einem israelischen Medium hat die Aktionäre des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca verschreckt. Calcalist schrieb am späten Mittwoch auf seiner Internetseite, Astrazeneca-CEO Pascal Soriot werde in gleicher Position zum israelischen Generikahersteller Teva wechseln. Eine Astrazeneca-Sprecherin sagte, "Marktgerüchte oder Spekulationen" kommentiere das Unternehmen nicht. Ebenso reagierte ein Sprecher von Teva.

Die Aktie von Astrazeneca sackte in London um nahezu 5 Prozent ab. Teva legten indes um mehr als 5 Prozent zu.

Die Investoren brachte offensichtlich auf, dass Astrazeneca den Spekulationen nicht entgegentrat. Auf einen möglichen Wechsel reagierten Analysten wenig begeistert. So meint Liberum-Analyst Roger Franklin, Soriot sei ein "Qualitäts-CEO gewesen, der für einen rund 40-prozentigen Anstieg des Aktienkurses auf Dollarbasis verantwortlich war".

Studienergebnisse für Zukunft von Astrazeneca mitentscheidend

Soriot leitet das Unternehmen seit 2012. Zwei Jahre nach Amtsantritt war er federführend bei der Abwehr des unerwünschten Übernahmeversuchs von Pfizer. Seinerzeit versprach der Manager, der vom Wettbewerber Roche kam, für die nächsten zehn Jahre steigende Umsätze.

In diesem Jahr muss Soriot liefern. Er hatte angekündigt, dass die Umsätze 2017 die Talsohle durchschreiten und ab dann deutlich wachsen würden. Außerdem werden mit Spannung die ersten Ergebnisse einer wichtigen Studie zu einem Lungenkrebsmittel erwartet, sie dürften in einigen Wochen vorliegen. Sie werden die Investoren entweder beruhigen oder weiter verunsichern. Bisher haben Investoren in diesem Jahr auf Soriot vertraut. Der Kurs ist bis Mittwoch um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Die Kursverluste vom Mittwoch sind laut Händler aber nicht allein auf den möglichen Abgang von CEO Soriot zurückzuführen. Die Anleger fragen sich, ob es einen Zusammenhang zwischen dem CEO-Abgang und den Krebs-Immuntherapie-Initiativen von Soriot gibt. In den nächsten Wochen dürfte Astrazeneca die Ergebnisse der klinischen Tests verschiedener Immuntherapie-Wirkstoffe veröffentlichen, die als richtungsweisend für die Zukunft des Pharmakonzerns gelten. Es ist unwahrscheinlich, dass Soriot bereits jetzt Informationen zu den Ergebnissen hat, da diese in der Regel unmittelbar nach Eingang veröffentlicht werden.

Die Teva Pharmaceuticals Ltd, die in Deutschland über Ratiopharm vertreten ist, sucht seit Monaten nach einem neuen Chef. Im Februar hatte Vorstandschef Erez Vigodman aus nicht bekannten Gründen sein Amt niedergelegt. Der langjährige CFO Eyal Desheh nahm vergangenen Monat seinen Hut. Für das Unternehmen wäre die Ernennung von Soriot der jüngste Schritt bei der "Überholung" des Konzerns. Wie andere Generikaproduzenten sieht sich Teva dem harten Wettbewerb ausgesetzt, was auf die Margen drückt. Zudem steht der Konzern vor einem Schuldenberg von 32 Milliarden US-Dollar.

July 13, 2017

