Saarbrücken (ots) - Die Ermittlungen gegen Daimler im Abgas-Skandal sind für den Klimaexperten der Grünen, Oliver Krischer, keine Überraschung. Krischer sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe): "Wir hatten schon viele Hinweise darauf, dass Daimler-Fahrzeuge viel zu hohe Abgaswerte haben und Grenzwerte zum Teil um ein Vielfaches überschreiten."



Das gehe auch aus dem Untersuchungsbericht hervor, den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im letzten Jahr zur Abgas-Affäre bei Diesel-Fahrzeugen vorgelegt habe. "Jetzt, wo die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelt, wird offensichtlich, dass Daimler genauso getrickst und betrogen hat wie viele andere auch." Krischer betonte zugleich, dass es sich dabei um ein Phänomen der gesamten Branche handele. "Ich könnte jetzt spontan keine einzige Marke reinwaschen."



Nach der Bundestagswahl müsse erneut über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nachgedacht werden. Sollte Dobrindt wieder Verkehrsminister werden, werde ein U-Ausschuss sogar "zwangsläufig" notwendig, so Krischer. "Aber vielleicht bekommen wir nach der Wahl endlich mal einen Minister, der bereit ist, das Ganze von sich aus aufzuklären."



