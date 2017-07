Einladung

13. Juli 2017





ERGEBNISSE VON SCOR IM ERSTEN HALBJAHR 2017

EINLADUNG ZUR ANALYSTEN- UND INVESTORENPRÄSENTATION SOWIE ZUR TELEKONFERENZ

am Donnerstag, den 27. Juli 2017 um

09:30 (MEZ)

Die Konferenzsprache ist Englisch. Im Anschluss an die Telefonkonferenz findet eine Fragerunde statt.

Die Pressemitteilung und die Präsentation werden am 27. Juli 2017 spätestens um 07 Uhr 30 (MEZ) auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Sie können an der Präsentation wie folgt teilnehmen:

· Über unsere Website, www.scor.com/en/financial-information (https://www.scor.com/en/financial-information), live oder als Archivversion

· Per Telefon, live oder als Archivversion (siehe Telefonnummern auf der folgenden Seite)

*

* ***** *



Telefonkonferenz auf Englisch - 09 Uhr 30 (MEZ)

· Auf der SCOR-Homepage

Besuchen Sie www.scor.com/en/financial-information (https://www.scor.com/en/financial-information) und verfolgen Sie die Übertragung der Konferenz. Sie haben ebenfalls Zugang zu verschiedenen Dokumenten, die im Zusammenhang mit der Präsentation der Ergebnisse von SCOR im 1. Halbjahr 2017 veröffentlicht werden.

Per Telefon

Wählen Sie bitte 10 Minuten vor der Konferenz folgende direkte Durchwahl an:

Wenn Sie aus Frankreich anrufen: +33 (0)1 76 77 22 74 Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus Großbritannien anrufen: +44 (0)330 336 9105 Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus Deutschland anrufen: +49 (0)69 2222 13420 Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus der Schweiz anrufen: +41 (0)22 567 5729 Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus den USA anrufen: +1 719-325-4759 Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus Asien anrufen: +852 3008 1527 Zugangscode: 9609718

Rufen Sie, wenn möglich, von einem Festnetzanschluss an, um eine bestmögliche Tonqualität sicherzustellen.

Die Vermittlung wird Sie fragen, an welcher Konferenz Sie teilnehmen wollen. Bitte teilen Sie ihr mit: "Konferenz SCOR".

Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, dem Executive Committee der SCOR Fragen zu stellen.

Nach Konferenzende und bis einschließlich 10. August 2017 können Sie sich die Konferenz unter folgenden Telefonnummern erneut anhören:

Wenn Sie aus Frankreich anrufen: +33 (0) 1 70 48 00 94 Zugangscode: 9609718



Wenn Sie aus Großbritannien anrufen: +44 (0) 207 984 7568



Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus Deutschland anrufen: +49 (0) 69 2000 1800



Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus der Schweiz anrufen: +41 (0) 22 567 5709



Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus den USA anrufen: +1 719-457-0820



Zugangscode: 9609718 Wenn Sie aus Asien anrufen: +852 3008 0334 Zugangscode: 9609718

Ansprechpartner

Ian Kelly

Head of Investor Relations

+44 (203) 207 8561

ikelly@scor.com (mailto:ikelly@scor.com)

www.scor.com (http://www.scor.com/en/)

Bildergalerie SCOR (http://scor.com/en/media/photo-gallery.html)

Twitter: @SCOR_SE (https://twitter.com/SCOR_SE)

SCOR Invitation (http://hugin.info/143549/R/2120221/807771.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SCOR via Globenewswire