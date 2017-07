Noch acht Tage Zeit hat ein bislang unbekannter Händler, damit seine millionenschwere Wette auf eine Veränderung der Anleihenrendite nicht wertlos wird. Bei dem Investment ist es egal, ob die Renditen fallen oder steigen.

Die Volatilität (Schwankungsbreite) im Anleihemarkt steht kurz vor einem Comeback. Darauf wettet zumindest ein Bond-Händler, ablesbar an der Aktivität am Optionsmarkt. Sie signalisiert die Überzeugung, dass US-Staatsanleihen (Treasuries) in den nächsten zwei Wochen entweder stark steigen oder sehr hart fallen werden.

Der Erfolg dieser Wette, die für eine Optionsstrategie mit einem ungewöhnlich hohen Einsatz erfolgt, ist nicht an die Richtung der Renditen gebunden. Stattdessen hängt das Ergebnis davon ab, dass es wieder zu der Art von Turbulenzen kommt, die es schon seit Monaten nicht mehr gegeben hat.

Am Dienstag platzierte jemand gleichzeitig eine Position über zehn Millionen Dollar im Kauf von Put- und Call-Optionen auf Terminkontrakte zehnjährige US-Staatsanleihen (Treasury-Futures), was Börsenexperten als Strangle bezeichnen. Das zeigen Daten von der Wirtschaftsnachrichten-Agentur Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...