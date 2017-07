Die Grünen fehlinterpretieren Fakten in grotesker Weise - aber medial erfolgreich. Die Wirklichkeit ist: Die deutschen Kredite an Griechenland sind de facto ein Milliardentransfer.

"Deutschland profitiert von der Griechenland-Krise", "Deutschland macht mit Hilfen für Griechenland Milliardengewinn" und "Deutschland verdient an Athens Schuldenlast" war in seriösen Medien zu lesen. Offenbar kommen Fake News nicht immer nur aus obskuren Quellen. Durch die falsche Interpretation sachlich richtiger Fakten kann auch aus diesen eine Lüge werden.

Das sind die Fakten: Der Grüne-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler hat eine parlamentarische Anfrage gestellt, was es mit 412 Millionen Euro auf sich habe, die laut Haushaltsplan 2015 an den griechischen Staat gezahlt werden sollten - aber nun laut Antwort der Bundesregierung nicht überweisen wurden und werden. Das Geld ist Teil von verschiedenen Zinseinnahmen aus deutschen Krediten an Griechenland, unter anderem aus einem Darlehen der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Jahr 2010. Die "Süddeutsche Zeitung" hat das detailliert dargelegt.

Kurz gefasst: Letztlich hat sich die Bundesregierung im Rahmen des jahrelangen Gezerres um die Griechenland-Rettung entschieden, auf ihrem Recht zu bestehen und die ...

