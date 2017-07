Das globale Chemieunternehmen Oxea hat seine Homepage www.oxea-chemicals.com grundlegend modernisiert und erneuert. Besucher finden in einem überarbeiteten und erweiterten Informationsangebot für die Chemiebranche jetzt noch schneller das richtige Produkt, den passenden Ansprechpartner oder Service von Oxea. Der neue Auftritt zeigt sich global, dynamisch und kundenorientiert und setzt das mit einer eigenen Bilderwelt authentisch und konsequent um. Bilder und Videos prägen das neue, frische Design und erleichtern den Einstieg in die verschiedenen Bereiche. Die Navigation ist unkompliziert und passt sich ab sofort dem Endgerät des Besuchers, z. B. einem Computer, Smartphone oder Tablet, automatisch an.

Sichtbarer Wendepunkt

"Mit einem neuen Führungsteam, neuen Ideen und einem neuen globalen Hauptquartier hat Oxea sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verändert. Wir haben nicht nur unsere weltweiten, standortübergreifenden Produktionsplattformen ausgebaut, sondern auch bestehende Abläufe analysiert und verbessert. Unser neuer Webauftritt spiegelt diesen sichtbaren Wendepunkt wider als weiteres Beispiel für unsere Kundenorientierung und unser Engagement im Markt", sagte Hans-Peter Imkamp, Executive Vice President Legal, Insurance, Communications Trademarks bei Oxea.

Verbesserte Produktsuche, Ausbau der Karriereseiten

Im alten Design stand eher die Unternehmensdarstellung im Vordergrund. Die neue Webseite von Oxea orientiert sich mehr an den Bedürfnissen der Besucher und bietet ihnen ab sofort deutlichen Mehrwert. Die neu gestaltete Startseite bietet alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Durch sogenanntes ‚Responsive Design' können Besucher den neuen Internetauftritt von Oxea ohne Funktions- oder Qualitätsverluste von beliebigen Endgeräten wie Computern, Smartphones oder Tablets aufrufen. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Suche nach Produktspezifikationen und Datenblättern mittels CAS-Nummern (Chemical Abstracts Service). Sie wurde noch einmal deutlich verbessert. Produkte können nun auch in Produktgruppen, z. B. geordnet nach Carbonsäuren, Aminen usw., gesucht werden. Kompetente Ansprechpartner von Oxea sind jeweils mit einem Klick erreichbar.

"Dabei wendet sich der neue Webauftritt von Oxea nicht nur an bestehende und potenzielle Kunden", kommentierte der Pressesprecher von Oxea, Thorsten Ostermann. "Unter der Überschrift ‚Ein Tag mit Oxea' kann sich jeder darüber informieren, wie Produkte von Oxea praktisch den ganzen Tag über im normalen Leben zu finden sind. Unsere erweiterten Karriereseiten informieren über Ausbildung und Arbeiten bei Oxea, komplett mit Links zu den gängigen Internetportalen", so Ostermann weiter.

Hinweis für die Redaktion: Screenshots stehen zum Download unter www.oxea-chemicals.com/presse/website2017.zip

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft des Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

