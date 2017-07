LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk hat im zweiten Quartal unter der Euro-Stärke gelitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte im Jahresvergleich um ein Fünftel auf rund 17 Millionen Euro ab, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Lübeck nach vorläufigen Berechnungen mit. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,0 Prozent auf 581 Millionen Euro zu. Nominal ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent.

Die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Für das laufende Jahr wird demnach weiter mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum zwischen null und drei Prozent und einer Ebit-Marge zwischen fünf und sieben Prozent gerechnet. 2016 hatten die Erlöse bei 2,5 Milliarden Euro und die Marge bei 5,4 Prozent gelegen. Den vollständigen Quartalsbericht will Drägerwerk am 27. Juli vorlegen./jha/stb

