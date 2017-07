Rostock (ots) -



Am vergangenen Samstag (8. Juli 2017) kehrte AIDAperla, das jüngste Flottenmitglied von AIDA Cruises nach der Taufe und Jungfernfahrt in den Hafen von Palma de Mallorca zurück. Die Lieblingsinsel der Deutschen ist in der Premierensaison, neben Barcelona, einer der Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Kreuzfahrten durch das westliche Mittelmeer von AIDAperla.



Kapitän Boris Becker empfing während des Hafenaufenthaltes eine mallorquinische Delegation von Hafen- und Tourismusvertretern sowie Professoren der Universität der Balearen. Im Vordergrund des Schiffsbesuches stand dabei der Austausch über die innovativen Umweltmaßnahmen hinsichtlich der Emissionsreduzierung und Energieeffizienz an Bord von AIDAperla.



AIDAperla ist, nach dem baugleichen Schwesterschiff AIDAprima (Indienststellung Mai 2016), das zweite Kreuzfahrtschiff weltweit, das über einen Dual-Fuel-Motor zur Nutzung von emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) während der Liegezeit im Hafen verfügt. AIDA Cruises arbeitet gemeinsam mit den Behörden und weiteren Partnern daran, die Versorgung von AIDAperla mit Flüssigerdgas (LNG) während der Liegezeit im Hafen aufzunehmen. Im Vergleich zur Nutzung von herkömmlichem Treibstoff werden die Emissionen bei der Energieerzeugung mittels Flüssigerdgas erheblich gesenkt. Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit von LNG im jeweiligen Hafen. AIDA Cruises ist hierzu mit den Mittelmeerhäfen im Gespräch.



"Es war ein sehr interessanter und informativer Besuch an Bord von AIDAperla. Wir hoffen wirklich, dass die Bemühungen, Kreuzfahrtschiffe in eine nachhaltige Urlaubsform umzuwandeln, als Beispiel für andere Kreuzfahrtreedereien dienen werden. Wir sind glücklich, ein Heimathafen für solch ein umweltfreundliches Schiff zu sein, wie AIDAperla es ist", berichtet Pilar Carbonell, Tourismusdirektorin der balearischen Regierung.



Mit dem Einsatz des zwölften Flottenmitgliedes ab Palma de Mallorca baut AIDA Cruises sein Engagement ebenfalls auf den Balearen auch außerhalb der Hochsaison weiter aus. Das Unternehmen zählt mit 88 Anläufen von fünf AIDA Schiffen auch 2017 zu einem der wichtigsten Partner. Neben AIDAperla mit insgesamt 34 Anläufen ist Palma de Mallorca auch Reiseziel und Wechselhafen für die Gäste von AIDAstella, AIDAblu, AIDAbella sowie AIDAaura.



AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 9.000 Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDA Schiffe. AIDA betreibt mit derzeit zwölf Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Bis 2021 entstehen zwei weitere Neubauten auf der Meyer Werft in Papenburg (Deutschland). AIDA Cruises wird als weltweit erste Kreuzfahrtreederei ihre neue Schiffsgeneration ab 2018 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas) betreiben können. Weitere Informationen auf www.aida.de



Alle Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



