ROUNDUP 2: Druck auf Daimler im Abgasskandal nimmt weiter zu

STUTTGART - Die Ermittlungen zu möglichen Abgasmanipulationen beim Stuttgarter Autobauer Daimler betreffen laut Medienberichten weitaus mehr Diesel-Fahrzeuge als gedacht. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR könnten bei mehr als einer Million Fahrzeugen Motoren eingebaut sein, bei denen die Abgasmessungen gefälscht wurden. Das gehe aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hervor, den die Zeitung und die Sender einsehen konnten. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bestellte als Reaktion auf den Bericht Verantwortliche des Unternehmens ein.

ROUNDUP: Südzucker sieht sich auf Weg zu Jahreszielen

MANNHEIM - Der Zuckerkonzern Südzucker hat im ersten Geschäftsquartal von guten Geschäften im Zuckersegment und seiner Tochter Cropenergies profitiert. Den Jahresausblick hat das Unternehmen bestätigt. Spannend wird es für Südzucker Ende September. Dann läuft die Zuckermarktordnung in der EU aus.

ROUNDUP 2: Gerresheimer setzt nach schwachem Halbjahr auf Endspurt

DÜSSELDORF - Die Zurückhaltung der US-Pharmakonzerne hat den Verpackungshersteller Gerresheimer auch im zweiten Quartal belastet. Umsatz und Gewinn gingen erneut zurück. Konzernchef Uwe Röhrhoff setzt aber auf ein kräftiges Wachstum in der zweiten Jahreshälfte: "Wir gehen davon aus, dass unser Geschäft insbesondere im vierten Quartal wieder deutlich anziehen wird", sagte der scheidende Chef am Donnerstag. Auch in den USA sei inzwischen eine Normalisierung des Geschäftsbetriebs eingetreten. Röhrhoff konkretisierte die Ziele für das laufende Geschäftsjahr und sieht den MDax -Konzern bei den Vorgaben bis Ende 2018 auf Kurs.

Norma erhöht Umsatzprognose für 2017

MAINTAL - Der Verbindungstechnikhersteller Norma erhöht seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Neben einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal profitiere der Konzern unter anderem von zusätzlichen Aufträgen, teilte Norma am Donnerstag mit. Der Umsatz soll 2017 organisch, das heißt um währungs- sowie Akquisitionseffekte bereinigt, um rund 4 bis 7 Prozent zulegen. Bislang war Norma von einem moderatem Wachstum von 1 bis 3 Prozent ausgegangen.

Euro-Stärke bremst Drägerwerk - Ziele bestätigt

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk hat im zweiten Quartal unter der Euro-Stärke gelitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte im Jahresvergleich um ein Fünftel auf rund 17 Millionen Euro ab, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Lübeck nach vorläufigen Berechnungen mit. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,0 Prozent auf 581 Millionen Euro zu. Nominal ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent.

ROUNDUP/Urteil: Versicherungen dürfen Kursgewinne weitgehend behalten

DÜSSELDORF - Lebensversicherungen dürfen den Großteil ihrer Kursgewinne aus Wertpapieranlagen im Unternehmen behalten - nur einen kleinen Teil müssen sie bei Kündigungen oder beim Ablauf von Versicherungen an Kunden ausschütten. Das hat das Landgericht Düsseldorf am Donnerstag entschieden (Az. 9 S 46/16) und eine Klage des Bundes der Versicherten (BdV) gegen die Victoria-Versicherung im Ergo-Konzern zurückgewiesen.

ROUNDUP/Aufspaltung: Metro-Sparten werden nun getrennt an der Börse gehandelt

FRANKFURT/DÜSSELDORF - Der Handelskonzern Metro hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen mit dem Börsenstart seiner Lebensmittelsparte offiziell besiegelt. Während Metro-Chef Olaf Koch in Frankfurt von einem "historischen Tag" sprach, brachte die Aktion den Anlegern zunächst kaum etwas. Die Kurse der beiden einzelnen Teile summierten sich am Vormittag auf 29,17 Euro - und traten gegenüber dem letzten Xetra-Kurs der alten Metro-Aktie damit praktisch auf der Stelle.

'HB'/'FAZ': Autohersteller für europaweite Diesel-Nachrüstung

FRANKFURT - Die deutsche Automobilindustrie plädiert für eine Nachrüstung älterer Dieselautos in Europa. "Es wird keine Stuttgarter Lösung geben, auch keine deutsche Lösung, sondern es wird ein europäisches Vorgehen erforderlich sein", sagte Daimler -Chef Dieter Zetsche am Rande einer Veranstaltung, wie "Handelsblatt" (HB) und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) in ihren Donnerstagausgaben berichten.

ROUNDUP: Umweltministerin gegen Zulassung von Unkrautvernichter Glyphosat

BERLIN - Umweltministerin Barabara Hendricks stemmt sich gegen den Vorschlag der EU-Kommission, den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat für weitere zehn Jahre in Europa zuzulassen. Die Brüsseler Behörde ignoriere komplett die Schäden für die Tier- und Pflanzenwelt. "Deshalb bleibe ich bei meinem Nein", sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Der neue Vorschlag der EU-Kommission gehe nicht auf ihre Forderung ein, dass jede Neuregelung nachteilige Folgen für die biologische Vielfalt verhindern müsse. In Brüssel beschäftigt sich kommende Woche ein Fachausschuss mit dem Thema, es wird aber noch nicht abgestimmt.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Bahn steuert im Güterverkehr auf Wachstum um - Neue Jobs und Waggons -Xing übernimmt Netzwerk für Berufstätige im Ausland -ROUNDUP: Novartis kommt US-Zulassung seiner Zelltherapie wichtigen Schritt näher -Schuhhändler Deichmann braucht mehr Platz für Expansion -Schulz: Ohne Investitionen in E-Mobilität werden wir abgehängt -Amtsgericht Hechingen strebt rasche Entscheidung bei Alno an -Dobrindt bestellt Daimler-Verantwortliche ein -Kühne erhöht Anteil an Hapag-Lloyd -Uber legt Russland-Geschäft mit lokalem Rivalen zusammen -RWE-Tochter Innogy übernimmt Schnellladesäulen an 103 Standorten -Neuer Deutschland-Geschäftsführer für Burger King -Kartellamt verhängt 9,6-Millionen-Bußgeld gegen VW-Zulieferer -Volle Auftragsbücher bei Zughersteller Alstom zum ersten Quartal -ROUNDUP: Air Berlin sucht Entlastung im Kofferchaos - Bodendienstleister-Wechsel -Staat verdient mehr an Rauchern - Zigarettenproduktion gestiegen -Wirtschaftsforscher rechnen mit Stellenstreichungen beim Stahl -Heraeus vollzieht Zukauf - Größter Edelmetalldienstleister weltweit -ROUNDUP/Studie: Klimawandel könnte Luftverkehr erheblich einschränken -ROUNDUP: Daimler-Stammwerk soll Batterien und E-Antriebssysteme bauen -Prozess um Millionenbetrug: Bewährung und Freispruch für Angeklagte -Luxemburger Parlament billigt Gesetz zu Bergbau im Weltraum -Schiffbau-Zulieferer sehen Silberstreif am Horizont -'WiWo': Autoindustrie protestiert gegen Elektroquote in China -Rheinmetall erhält Bundeswehr-Auftrag im Wert von 115 Millionen Euro -Linde ergattert US-Großauftrag - Projektkoordination liegt in Dresden -BUND klagt gegen Kraftfahrt-Bundesamt -ROUNDUP: Maritime Zulieferindustrie sucht nach neuen Absatzmärkten -ROUNDUP: Ex-Bahnchef Grube heuert bei US-Investmentbank Lazard an -Xiaomi bringt seine Smartphones nach Europa -Nürnberger Messe verkündet Rekordergebnis -PC-Markt mit niedrigstem Absatz seit zehn Jahren -ROUNDUP/Nach Supermarktverkauf: Tengelmann plant neue Investitionen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0209 2017-07-13/15:20