Die beiden deutschen Banken sind, gemessen am Buchwert, die billigsten Europas. Die Zinsmarge der Banken wird der entscheidende Schlüssel dafür werden, wie sich diese verändert, wenn der Geldverkauf (Kreditgeschäft) in Menge und Zins deutlich zulegt, aber der Geldeinkauf relativ preiswert bleibt. Das ergibt sich aus den jüngsten Umfragen bei den Banken.



Eine exakte Gewinnbewertung ist für Banken vorerst nicht möglich. Die Gewinnschätzungen variieren stark und höchst individuell, je nachdem, wie Restrisiken für einzelne Institute eingeordnet werden. Fest steht jedoch: Gemessen an den Bilanzvolumina sind die deutschen Banken rund 40 Prozent zu billig, was sich am Kurs-/Buchwert-Verhältnis ebenfalls ablesen lässt. Nämlich nur 0,4 gegenüber 0,6 oder mehr für alle anderen von ähnlicher Bedeutung.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 28 vom 15.07.2017! Falls Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.de im Einzelabruf.



Weitere Themen in der Ausgabe:++ Es stehen spannende Wochen bevor!++ Berichtssaison wird die Gruppenrotation beschleunigen++ Banken-Rally hat Halbzeit: Die wichtigsten Banken mit ihren Zielkursen++ Was passiert jetzt bei DEUTZ nach der Korrektur?++ Ist SCHAEFFLER nach dem letzten Einbruch ein Investment wert?++ Paris: Jetzt in ORANGE investieren?++ SACYR: Ausgestoppt! Und jetzt?++ Wien: Investieren in UNIQA INSURANCE?++ Investment in EBAY ist eine Mutprobe++ Rohstoffspekulation weiter ausbauen?



++++ Jetzt auch die kostenlose BoersenKiosk Apple-App laden ++++++++ mit komfortablem Benachrichtigungsservice ++++