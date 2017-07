Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 20. Juli 2017 (Woche 29)/13.07.2017



Geänderten Beitrag beachten! (Ausstrahlung im gemeinsamen Programm)



18.15 (VPS 18.14) SWR extra: William und Kate in Heidelberg Moderation: Stephanie Haiber



Freitag, 21. Juli 2017 (Woche 29)/13.07.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.00 (VPS 05.59) SR: Wir im Saarland - Das Magazin extra (WH von DO)



Freitag, 21. Juli 2017 (Woche 29)/13.07.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



07.45 (VPS 07.44) BW+RP: Die Hoflieferanten (WH von DO) Erstsendung: 28.06.2013 in SWR RP



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/13.07.2017



WH-Vermerk bitte streichen!



06.30 Grünzeug



Gezähmte Wildnis - der Garten Hohenstein Erstsendung: 21.07.2016 in SWR BW



Samstag, 29. Juli 2017 (Woche 31)/13.07.2017



Ergänzung im Untertitel für RP beachten!



18.45 RP: Expedition in die Heimat



Unterwegs im Königsland Erstsendung: 21.10.2016 in SWR/SR



Sonntag, 30. Juli 2017 (Woche 31)/13.07.2017



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 50



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten.



Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Bürsten-Weltmeister" aus Baden-Württemberg gegen das Team "Bewahrer des Alemannischen" ebenfalls aus Baden-Württemberg an.



Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, Weinsommelière Natalie Lumpp für Essen und Trinken und Musiker Giovanni Zarrella für Kultur und Medien.



Samstag, 05. August 2017 (Woche 32)/13.07.2017



Geänderten Beitrag für RP beachten!



18.05 (VPS 18.04) RP: Die SWR-Reportage



Donnerstag, 10. August 2017 (Woche 32)/13.07.2017



Geänderten Beitrag für RP beachten!



18.15 (VPS 18.14) RP: MarktFrisch Koblenz-Ehrenbreitstein



Freitag, 11. August 2017 (Woche 32)/13.07.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



07.45 (VPS 07.44) BW+RP: MarktFrisch (WH von DO)



Samstag, 12. August 2017 (Woche 33)/13.07.2017



Titel für RP beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Freitag, 25. August 2017 (Woche 34)/13.07.2017



Geänderten Text beachten!



Tagestipp



20.15 Expedition in die Heimat Abtauchen im Fränkischen Seenland Moderation: Annette Krause



Das Fränkische Seenland mit seinem südlichen Charme liegt gleich nebenan, ein paar Kilometer über der bayerischen Grenze. Sieben Seen locken mit Sandstränden, Sonne, Wind, Wassersport und Natur. Das Paradies aus Menschenhand gibt es seit knapp 20 Jahren. Die Baden-Württemberger machen gern Urlaub rund um den Altmühlsee und den Brombachsee. SWR Moderatorin Annette Krause findet heraus, was diese Landschaft ausmacht. Einer der besten Kitesurfer der Welt, Florian Gruber, hat auf dem großen Brombachsee sein Trainingsrevier, wenn er nicht gerade rund um den Globus unterwegs ist. Ein harter Sport ist das Spiel mit dem Schirm, dem Wind und dem Brett. Annette Krause probiert es mutig aus. Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, geht zu Rolf Gsänger, dem Surf-Sepp. Er war einer der Pioniere des Windsurfens und ist jetzt dem Stand-Up-Paddling verfallen. Er weiß, wie man es schnell lernt. Das Hinterland der Seen lockt mit einer herrlichen Hügellandschaft und Hopfenfeldern. Annette Krause erfährt im Museum in Spalt, dass mit der heimischen Hopfensorte "Spalter" in der ganzen Welt Bier gebraut wird. Überhaupt das Essen: Wer ahnt, wie unvergleichlich das fränkische Schäufele schmeckt? Geheimnisvoll ist der Gang in die Unterwelt, in den Damm des Brombachsees, der das Riesengewässer anstaut. Ein Gartenparadies haben Robert Freiherr von Süsskind und seine Frau Sabine um das Schloss Dennenlohe geschaffen, ein Idyll, um den Alltag hinter sich zu lassen.



