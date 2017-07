Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen (pts023/13.07.2017/15:00) - Das Unternehmen mit Sitz in St. Gallen steht für kaufmännische Standardsoftware. Die Praxiserfahrung aus über 25 Jahren Entwicklung sichert KMU-erprobte Software-Lösungen für anspruchsvolle Kunden. "SelectLine" ist eine modular aufgebaute betriebswirtschaftliche Softwarelösung, deren Leistungs- und Funktionsumfang sich perfekt auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelunternehmen, ohne aufwendige Programmierarbeit, anpassen lässt. Wir sind stolz Ihnen mitzuteilen, dass wir die einmalige Gelegenheit haben, den FC St.Gallen als Platin-Sponsor (Logo auf der Hose der 1. Mannschaft) und den FC St.Gallen 1879 eSports als Hauptsponsor unterstützen zu dürfen! Als St.Galler Unternehmen schlägt unser Herz selbstverständlich grün-weiss. Hauptsponsor: FC St.Gallen 1879 eSport Platin-Sponsor: FC St.Gallen 1879 "Es ist für uns eine grosse Freude, dass wir mit der SelectLine Software AG einen langfristigen und zukunftsorientierten Vertrag in dieser Grössenordnung abschliessen konnten. Ein so fest in der Region verankerter und etablierter Partner passt perfekt zu unserer Philosophie und zeugt von der regionalen Verbundenheit beider Seiten. Zudem ist das Engagement ein deutliches Zeichen, dass unsere Bemühungen im eSport Früchte tragen und wir auch in diesem Segment unsere mittel- und langfristige Planung auf dem richtigen Weg sehen", ist Pascal Kesseli, CEO der FC St.Gallen Event AG, stolz auf die neue Partnerschaft. (Ende) Aussender: SelectLine Software AG Ansprechpartner: Sarah Lutz Tel.: +41 71 282 46 48 E-Mail: lutz@selectline.ch Website: www.selectline.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170713023

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2017 09:00 ET (13:00 GMT)