200 Millionen Nutzer hat die Plattform bereits, seit dieser Woche gibt es Quora auch in Deutschland. Dort können Nutzer Fragen stellen oder die passenden Antworten geben. Manchmal kommen die sogar von Prominenten.

Adam D'Angelo hatte eine Mission, als er 2009 Quora gründete: Das Wissen in die Welt bringen. Klingt nach Wikipedia? Quora will mehr sein. Nach einer mehrmonatigen Betaphase ist die Plattform nun auch in Deutschland gestartet. Sie basiert auf dem Frage-Antwort-Prinzip. Auf Basis des eigenen Nutzerverhaltens und den Bewertungen anderer Nutzer werden Fragen zu bestimmten Themen und Antworten angezeigt.

Wer angemeldet ist, kann auch selbst nach Fragen suchen und Antworten unter die Menschen bringen. Anders als Wikipedia, das sich durch Spenden finanziert, hat Quora spendable Investoren und ein Geschäftsmodell, das eher an Facebook als an eine gemeinnützige Plattform erinnert.

Rund 200 Millionen Menschen weltweit nutzen Quora bereits. Und Gründer D'Angelo setzt bei seinen Inhalten auf Qualität. Fragen werden dann angezeigt, wenn die Plattform diese als wertig und nützlich identifiziert. Dafür wertet Quora zum Beispiel aus, welchen Uni-Abschluss der Antwortgeber in seinem Fachgebiet erreicht ...

