Zürich - Das Schweizer Softwareunternehmen dacadoo hat "dacadoo GO" lanciert. Die neue App lokalisiert den Benutzer und verwandelt jeden Spaziergang in ein Spiel, bei welchem Schritte gezählt werden und kleine Herausforderungen den Benutzer zu mehr Bewegung animieren. Die App richtet sich an Endnutzer in der Schweiz. Zudem ist dacadoo national als auch international in Gesprächen mit Grossunternehmen für B2C und B2B Partnerschaften für die weitere Ausbreitung der App.

Aus einer Kombination von Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung, Funktionen von Onlinespielen und sozialen Netzwerken motiviert die App auf spielerische Weise zur Gesundheits-prävention. Der patentierte Geh-Index, ein wissenschaftlicher Gesundheitswert, kombiniert den körperlichen Aktivitätsgrad mit dem Body Mass Index (BMI) des Benutzers. Der körperliche Aktivitätsgrad basiert auf dem täglichen Energieverbrauch, der sich aus der Anzahl der Schritte, ...

